Juan Ramón Felipe: “Carlos Cabrera debería dedicar todo el tiempo que pierde en atacarnos en dar soluciones eficaces a la sequía”

“Con el problema de sequía que vive La Palma, el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, debería dedicar todo el tiempo que pierde en atacarnos, en gestionar y dar soluciones eficaces a la sequía, en vez de plantear parches”, señala Juan Ramón Felipe, portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, en una nota de prensa. “El problema de la sequía sigue sin resolverse así que le recomendamos a Cabrera que se centre en buscar soluciones ya”. Indica que “el consejero de Aguas anuncia muchas cosas, pero ¿dónde están?”.

“A Carlos Cabrera le gusta mucho hablar del pasado, pero se olvida de que hace 8 años que nuestro partido no preside el Consejo Insular de Aguas”, apunta el consejero de CC.

“Podríamos relatarle todas las obras hidráulicas que se hicieron en la época en la que sí presidíamos el CIALP (Consejo Insular de Aguas de La Palma) y cuando se buscaba el diálogo entre los usuarios, los agricultores y los titulares de los aprovechamientos. También, podríamos recordarle que él fue consejero de Aguas entre 2013 y 2015 y durante ese tiempo pudo iniciar los procedimientos de contratación de obras. Sin embargo, en dos años, solo saco una única obra: la elevación del Canal Intermedio a la presa de Las Martelas”, recuerda Juan Ramón Felipe. “Ahora que le toca gestionar otra vez, debería dedicarse a trabajar y poner soluciones a los problemas actuales”, subraya.

“¿Qué ha pasado con la obra de Los Tilos para traspasar agua a la laguna de Barlovento que anunció el 3 de febrero? Nunca más hemos sabido de este tema”, pregunta el consejero de CC. “¿Cuándo se va a reparar el canal de Barlovento a Fuencaliente? Que es algo urgente y que hemos pedido que se haga, la obra en su totalidad, en dos años, ya que el Consejo Insular de Aguas tiene fondos para poder afrontarlo como algo prioritario. ¿Cuándo va a dar solución real a las restricciones de agua y cortes que están sufriendo algunos municipios?, ¿cuándo va a decirnos con cuánta agua cuenta el CIALP para poder planificar mejor?, ¿cuándo va a tomar medidas para que el precio del agua no siga subiendo ni sea tan caro regar en algunos municipios?, ¿cuándo va a unificar el precio del agua de abasto?, ¿cuándo va a empezar a introducir energías alternativas para evitar que los bombeos sean un sobrecoste al agua que se extrae de los pozos?”, añade.

Añade que “Cada vez que el consejero habla de los pozos de El Roque y el Carmen da una cifra diferente sobre la cantidad de agua que van a aportar al sistema público”. “Seguimos sin saber con cuánta agua contamos y eso sí que es un verdadero problema, sobre todo cuando hay municipios que sufren restricciones y problemas para el sector primario”.

Carlos Cabrera, se apunta en la nota, “ha tardado ocho meses, ocho, en permitir que los técnicos entren en el túnel del trasvase tan solo para valorar el estado actual del mismo, desde que 27 colectivos del sector primario le empezaron a pedir el año pasado que se llevara a cabo esa visita para estudiar esa posibilidad”.

Sin embargo, indica, “la decisión ya la tiene tomada, ya que, incluso antes de conocer la información que le darán ahora los técnicos, anunció hace unos días en los medios de comunicación que los informes del Cabildo volverían a ser contrarios a que se haga cualquier cosa en el acuífero”. “Es decir, otro teatro y operación de marketing del grupo de Gobierno del Cabildo a las que quieren que nos acostumbremos los ciudadanos”.

Una medida que “puede ser muy positiva, la de utilizar dos sondeos existentes en El Paso para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, no es una medida a corto plazo porque necesita de proyecto, adjudicación de la obra, llevar la luz hasta los mismos, etc. Es una solución a largo plazo, que hay que poner en marcha. Pero ¿cuáles son las medidas a corto plazo para evitar la sequía, conseguir que haya más agua en el sistema y más barata?” “Una vez más, la falta de transparencia es la norma y lo habitual, no facilitar los informes”, indica Juan Ramón Felipe. “Sería una muy buena noticia para El Paso si fuera una solución inmediata. Por eso, necesitamos conocer los informes de los técnicos para valorar si es viable a corto plazo”, agrega.

“Ahora dice que escucha al sector primario. Sin embargo, no solo tardó ocho meses en atender su petición, sino que, además, les puso impedimentos a muchos para acudir a las jornadas celebradas en febrero en el Museo Arqueológico Benahorita”, recuerda. “Para colmo, el presidente Mariano Hernández les negó la posibilidad de hablar en el pleno extraordinario del agua, celebrado el 2 de marzo, tal y como pedimos desde el grupo de CC para que tuvieran la oportunidad de ser escuchados allí. ¿Eso es trabajar con el sector?

“Es importante que, por fin, el consejero se abra a la posibilidad de desaladoras, propuesta que también le hemos hecho llegar. Es una solución a largo plazo porque tardaría varios años en hacerse realidad”, se señala en la nota.

“Desde Coalición Canaria, vamos a seguir haciendo propuestas y exigiendo que se tomen decisiones en cumplimiento de la legalidad, por más que le pese al consejero de Aguas. Seguiremos haciendo nuestra labor de fiscalización y seguiremos preguntando por la decena de anuncios que ha acumulado Carlos Cabrera en estos últimos meses y de los que nada se sabe”, concluye Juan Ramón Felipe.