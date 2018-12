Labrador: “El PP quiere un desarrollo sostenible para las Islas Verdes”

La diputada por La Palma del grupo Popular Lorena Hernández ha comparecido este jueves en el pleno del Parlamento de Canarias para abordar la toma en consideración de la modificación a través de una proposición de ley presentada por CC y ASG sobre la Ley de Islas Verdes a la que los populares se han mostrado favorables, indica el PP en una nota de prensa. Dijo que, en este sentido, “el PP lo tiene claro: queremos un desarrollo sostenible para las Islas Verdes” y le recordó a la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, “que afirmó que la Ley de Islas Verdes era intocable y es su propio partido quién presenta la modificación”.

En su intervención, la diputada la palmera hizo "un repaso del histórico de modificaciones normativas hasta llegar a la situación actual” y puso de manifiesto, refiriéndose a Coalición Canaria, como “unos propician una nueva ordenación y no son capaces de desarrollarla aun siendo propuesta por ellos mismo”. A lo que añadió que “si la normativa no ha funcionado es un síntoma claro de poco acierto por todas las partes”.

Hernández Labrador evidenció en su intervención “el continuo cambio de actitud del PSOE que si bien anunció en un primer momento que se sumarían a la presentación de esta modificación legislativa, la realidad es que finalmente no lo ha hecho, absteniéndose en la votación y contradiciendo a los propios consejeros de planificación y turismo del Cabildo de La Palma, Alicia Vanoostenden y Gonzalo Pascual, que recientemente solicitaban cambios en este texto”.

A esto se suma “la postura de la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la palmera Nieves Lady Barreto, que recientemente manifestaba públicamente que la solicitud de los socialistas palmeros no era necesaria y concluía diciendo que la ley era intocable y hoy se debate en el Parlamento una iniciativa que surge de CC”. Y le recordó “a NC y a Podemos que viven instalados en el no por el no condenándonos a envejecer en unas islas sin desarrollo, tristes y sin posibilidades para los jóvenes”.

En un análisis de la situación, se añade en la nota del PP, ha planteado que “a día de hoy no se impulsa el desarrollo de nuevas instalaciones turísticas en el suelo rústico de La Palma, La Gomera y El Hierro y no sabemos si por una no acertada labor legislativa, si por torticeras interpretaciones de la norma o porque realmente no hay inversores interesados en nuestras islas”. Además, indicaba que “es evidente la necesidad de aclaración y puntualización de la Proposición de Ley que se tomaba en consideración para su debate” y sostenía que “será necesaria si de una vez y por todas nos allana el camino pero eso no lo hace sólo una ley sino una buena gestión política y de eso adolece y mucho la isla de La Palma”.

En cuanto al texto indicaba que “lo que se pretende con esta Ley es que los inversores se fijen en nuestras islas”. Pero agregó que “lo que ha sido considerado un acierto en otras ocasiones, 6/2002 sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, ha devenido en una situación de inseguridad permanente: interpretación de la ley, las alegaciones técnicas, jurídicas, judiciales… y no han logrado nada bueno para cimentar adecuadamente este planteamiento de desarrollo turístico”. Apuntó que “con esta iniciativa en lugar de modificar, adicionar o sustituir se pretende un documento nuevo que deroga el anterior, que en principio no parece malo porque se busca esclarecer y se sigue el modelo normativo específico para las Islas Verdes y muchos artículos concuerdan y se asemejan al actual”. Algunas “tipologías les permiten una implantación generalizada en suelo rústico que ya se recoge en la vigente ley”.

Además de “esta anotación” destacó “como importante la clasificación de los establecimientos turístico de alojamientos de pequeña dimensión, establecimientos con pequeña y mediana dimensión con carácter distinto a los anteriores y con una implantación en suelo rústico común de protección agraria o paisajística o en asentamiento agrícola o rural, establecimientos alojativos integrados de transcendencia municipal y establecimiento declarados de interés público o social sometidos a la Ley del Suelo”. “De especial relevancia”, dijo, “por lo que supone de novedoso y seguramente controvertido, es la consideración de uso ordinario no sólo los previstos en la Ley del Suelo sino los anteriormente mencionados de pequeña y mediana dimensión con lo que ello supone a la hora de referirnos a la evaluación medioambiental”. Además, señaló que “el nuevo texto a debatir recoge determinadas prohibiciones a los instrumentos de ordenación clarificando otro aspecto que ha sido objeto de debate e interpretaciones diversas”.

Por ello, la diputada apuntó “a modo de conclusión” que la Proposición de Ley contiene “un conjunto de aspectos positivos y otros que habrá que matizar”. Valoró que “se trate de un documento que quiere clarificar la situación actual” y espera que “tenga carácter definitivo y que se han fijado trabajar en esa línea para acabar con la incertidumbre propiciada por el Gobierno regional y por otros con responsabilidades insulares que han espantado a los inversores”.

Finalmente afirmó que “el PP lo tiene claro: queremos un desarrollo sostenible para las Islas Verdes” y añadió que “queremos infraestructuras turísticas complementarias, queremos turismo rural sostenible integrado poniendo en valor lo mejor que tenemos que es nuestro paisaje y para ello hace falta una reflexión y búsqueda de la mejor legislación posible que lo permita”.

Se mostró crítica “con los representantes palmeros” a quienes acusó de “generar incertidumbre”. “La aquinesia política que reina en La Palma tienen nombres y apellidos y algunos no pueden dar en el Parlamento un mensaje y en La Palma otro”. Cerró su intervención abogando por “un trabajo conjunto. Pido unidad de todos para conseguir una Canarias de una sola velocidad donde todos tengamos las misma posibilidades”.