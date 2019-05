Lady Barreto: “Seguiremos defendiendo al plátano, que es el motor principal del sector primario en La Palma”

“Dentro de nuestro proyecto para modernizar y profesionalizar el sector primario de la Isla, seguiremos defendiendo al plátano, que es su motor principal”, afirma la candidata de Coalición Canaria La Palma al Cabildo y al Parlamento regional, Nieves Lady Barreto.

“Los plataneros de la Isla tienen que mantenerse unidos para tener voz en el contexto peninsular y europeo, y conservar esa fuerza es fundamental porque permite negociar con éxito asuntos tan básicos como las ayudas al transporte, que ha sido un logro del sector ante el Gobierno de España que hay que consolidar. Seguiremos peleando en Madrid, con Ana Oramas y Guadalupe González Taño, para que el Estado termine de pagar la parte que aún no se ha abonado”, advierte.

“Europa siempre ha mostrado especial sensibilidad con Canarias y sus peculiaridades. Debemos aprovechar esta circunstancia y seguir trabajando para ampliar mercados, abaratar costes y mantener precios adecuados todo el año, para que el plátano siga siendo un sector estratégico para La Palma desde el punto de vista económico, como generador de empleo, pero también paisajístico y medioambiental.

En este sentido, Nieves Lady Barreto considera que la presencia de un eurodiputado canario en el Parlamento Europeo es fundamental. “Luis Padilla, candidato de Coalición Canaria, es el único canario con opciones de ser elegido y defenderá los asuntos palmeros ante la UE”.

El sector platanero en la Isla se enfrenta también a nuevos retos, como mejorar en materia de gestión de residuos orgánicos, buscando vías convertir los residuos en recursos y avanzar así hacia la economía circular que impulsa el Gobierno de Canarias. “Desde Cabildo, si las palmeras y palmeros me dan su confianza este domingo, me comprometo a poner en marcha las infraestructuras necesarias para esto sea una realidad”, afirma Nieves Lady Barreto.

“Durante estos días he visitado varias cooperativas de la Isla para recibir las opiniones e inquietudes de los cooperativistas. Con ellos me he comprometido a seguir apoyando la modernización y profesionalización del sector primario en La Palma y, dentro de este, al plátano, que ha sido y sigue siendo su motor principal”, añade.