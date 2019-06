Lady Barreto: “Tenemos un documento firmado con el PP a falta de una firma”

Nieves Lady Barreto, nueva presidenta del Cabildo de La Palma, tras su toma de posesión este lunes, manifestó, en relación al pacto que precisa con otra fuerza para lograr estabilidad en la institución, que “llevamos casi dos semanas de negociaciones, planteé reuniones tanto con PSOE como con PP, es cierto que pude avanzar con el Partido Popular y no con el Partido Socialista, y tenemos un documento cerrado con el PP a falta de una firma, que pusimos fecha para el viernes pasado y con todo lo que pasó en el Gobierno regional se paró y decidimos aplazarla a ver qué sucedía finalmente en el Gobierno”.

“Con el PP compartimos objetivos del desarrollo de esta isla, compartimos un proyecto común en muchas cosas y tenemos un reparto de áreas establecidas”, aseguró. “Ya tenemos una nueva Corporación y no hay mucho más margen para seguir dilatando las cosas en el tiempo porque necesitamos ponernos a trabajar”, dijo, y añadió que “aunque las negociaciones están ahí y los acuerdos están, tenemos que pensar en la institución”.

“Ahora debemos ponernos trabajar, caminar y avanzar, el documento está ahí preparado para firmar y en cualquier momento que el Partido Popular quiera entrar y coger áreas tiene posibilidad de hacerlo”, afirmó Lady Barreto. “Hoy las cosas cambian desde el momento en que tenemos que asumir la responsabilidad de la parte administrativa y de gestión del Cabildo, tenemos que ponerlo a caminar sin perder tiempo”, insistió.

Respecto a las relaciones de CC y PSOE, comentó que “yo nunca he cerrado puertas con el Partido Socialista, aunque me trasladaron que las preferencias era hacer un pacto con el PP, pero a pesar de eso dije que me gustaría avanzar y llegar a acuerdos, y ahí se quedó todo, pero mi acercamiento está tanto por un lado como por el otro, lo que quiero es darle estabilidad a esta institución y cumplir con el mandato que salió de las urnas”.

“Me gustaría asumir ya la gestión del Cabildo con un compañero de camino con el que podamos planificar los próximos cuatro años”, reiteró, y reconoció que de momento no tienen ninguna cita concertada con el PP.