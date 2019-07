Lady Barreto: “Una moción de censura no debe presentarse a los 15 días de constituir un gobierno”

La nacionalista Nieves Lady Barreto, presidenta del Cabildo hasta este miércoles, ha manifestado que “una moción de censura debe ser un instrumento extraordinario para situaciones propias de un bloqueo cuando han pasado meses o incluso años en la gestión de un gobierno, pero no a los quince días de la toma de posesión”. "Hemos rebatido ampliamente los argumentos de la moción porque hemos configurado un gobierno estable de ocho consejeros que han estado trabajando desde el minuto cero para desbloquear asuntos y plantear proyectos de futuro acorde a la voluntad expresada por los palmeros el 26 de mayo", ha defendido Barreto. Ese equipo ha tendido la mano desde el principio para llegar a los acuerdos necesarios y hará lo mismo a partir de ahora para los asuntos que sean buenos para la isla, pero "no hemos participado ni participaremos en el circo mediático", ya que, ha advertido la presidenta saliente, en la gestación de la moción no se ha oído hablar de proyectos, sino de intereses políticos.