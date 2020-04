Mariano H. Zapata pone en valor la experiencia de los ex presidentes del Cabildo de La Palma para afrontar la crisis de la COVID-19

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, junto al vicepresidente, José Adrián Hernández y los portavoces de los grupos políticos de la Corporación, ha reunido este miércoles en un foro por videollamada a los ex presidentes de la institución insular, se indica en nota de prensa de la primera Corporación. Un encuentro inédito hasta la fecha con el que Zapata ha querido atender a la experiencia de quienes le precedieron en el cargo con la intención última de poner sobre la masa planteamientos y reflexiones que puedan ayudar a afrontar la situación de crisis que se deriva de la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Agradezco la lealtad institucional que se ha hecho patente en este foro de ex presidentes. No cabe duda cabe de que estamos en un momento en el que a las instituciones públicas en general y a este Cabildo en particular le urge acordar y coordinar acciones por y para el bien de la sociedad palmera sin atender en ningún caso a los colores políticos”, aseguraba el presidente antes del encuentro.

Mariano H. Zapata y Jose Adrián Hernández han reunido este jueves en esta Mesa de Ex Presidentes a Nieves Lady Barreto, Anselmo Pestana, Guadalupe González, José Luis Perestelo, Felipe Hernández y Gregorio Guadalupe. Entre otros asuntos, se apunta en la anota, "se han abordado todas las acciones que se han planteado en las Mesas de Alcaldes celebradas hasta la fecha; los asuntos que se abordarán en la sesión plenaria de este viernes, especialmente las modificaciones presupuestarias; y las propuestas a futuro de los expresidentes tras conocerse los posicionamientos del Gobierno de España y de Canarias sobre los procesos de desconfinamiento que se podrían aplicar a nivel autonómica y estatal".

“Se me antojan como muy interesantes las reflexiones, opiniones e iniciativas que se generan en esta Mesa de Ex Presidentes. No en vano estamos hablando de políticos reconocidos por su trayectoria, de gran nivel y que han mostrado su saber hacer durante años en esta casa de todos los palmeros, pero también en otras instituciones. Sus puntos de vista serán examinados y tenidos en cuenta en la configuración de las nuevas vías y metas en las que el Cabildo de La Palma está trabajando actualmente, también de forma coordinada con ayuntamientos y otras instituciones y colectivos, para ayudar al conjunto de la sociedad y sectores socioeconómicos para salir adelante a partir del día uno en el que todo vuelva a la normalidad tras el estado de alarma y sus consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus”.

Tras la celebración de la Mesa de Ex Presidentes, Mariano H. Zapata ha destacado el agradecimiento de todos los participantes por la puesta en marcha de este foro, así como por el trabajo y la implicación de los trabajadores del Cabildo durante el estado de alarma. También le hicieron llegar una felicitación especial y destacada por el trabajo que en este tiempo están desarrollando las consejeras de Sanidad y Acción Social, Susana Machín y Nieves Hernández.

“Todos hemos coincido en señalar la capacidad que tiene la sociedad palmera para sobreponerse a las adversidades y salir adelante. También hemos destacado la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada y hemos hecho explícita la importancia de apoyar especialmente a sectores como el primario y el turístico en el camino de salida de esta crisis”, concluye Zapata.