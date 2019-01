Nieves Lady Barreto: “Los incumplimientos del Estado en los Presupuestos Generales suponen un castigo para La Palma”

La secretaria insular de Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto, advierte que los incumplimientos del Estado en los Presupuestos Generales para 2019 suponen "un castigo para La Palma". “Si en la reunión que se celebrará este jueves, 31 de enero, en Madrid entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España no se corrigen las cuentas, sufriremos un retroceso en el sector primario y en las infraestructuras de la Isla”, asegura en nota de prensa.

"Los PGE de 2019 suponen una mejora en asuntos como la subida del salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones. Sin embargo, ese espíritu de mejora no se traslada a las inversiones, a la creación de empleo y a las pensiones no contributivas", dice. “Por eso, no podemos decir que sean unos presupuestos buenos para Canarias. Y no lo son desde el momento en que incumplen con las leyes del Estatuto de Autonomía -que es ley orgánica de rango superior a la ley Presupuestos- y del REF. Ambos instrumentos constituyen nuestro fuero canario, en el que se blinda que la inversión por habitante no puede ser inferior a la media de España. Esto ya se consiguió con los PGE de 2018 pero se incumple en los PGE de 2019, que nos sitúan como la quinta comunidad autónoma por la cola en inversión, cuando la ley del REF obliga a situar a las Islas en la media per capita del país”, señala Nieves Lady Barreto.

"Si comparamos estos Presupuestos Generales con los de 2018, comprobamos que desaparecen partidas para Canarias tan importantes como el Plan de Infraestructuras Educativas, 42 millones de euros cada año hasta 2021. Desaparece también el Plan de Infraestructuras y Equipamientos en Zonas Turísticas, dotado el año pasado con 15 millones de euros; 4 millones para actuaciones en la costa, así como 15 millones para la reindustrialización en zonas desfavorecidas, que tampoco se incorporan", asegura.

"Asimismo, no se contemplan los 3 millones de euros para la educación infantil de 0 a 3 años, además de 12 millones para la prestaciones básica de servicios sociales y 18 millones para el Plan de Lucha contra la Pobreza para mejorar la situación de quienes lo están pasando peor en nuestras Islas", añade.

"También faltan en los Presupuestos de 2019 los 8 millones para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la extracción de pozos y galerías para agua de riego, a lo que se suma que tampoco ha ingresado el Estado los 8 millones que sí contemplaban los PGE de 2018, que son fondos fundamentales para mejorar la competitividad del campo canario. Falta también que se incorpore de forma nominativa el 65% de financiación para los seguros agrarios. Solo se incorporan 10 millones de euros para el transporte del plátano, cuando deberían aportarse 33 millones, y el Posei, al que deberían consignarse 23 millones, solo cuenta con 15 (la Unión Europea establece que el Gobierno de España debe aportar el 100% del Posei adicional)", detalla.

"Falta el Convenio de Infraestructuras Hidráulicas, que supone 300 millones de euros en 12 años. En este caso, aún preocupa más que no se haya producido la firma de este convenio, ya que sin la misma Canarias no recibirá la anualidad de 2018 aún sin ingresar por el Estado", asegura.

"Dentro de este convenio, y pendientes de que se ingrese el dinero para hacer las obras, están infraestructuras tan importantes para La Palma como la Balsa de la Cumbrecita, en el Paso (2,6 millones de euros); el sifón del Barranco de las Angustias para la zona de riego del Valle (2 millones de euros ); el desdoble del túnel nuevo para el trasvase de agua de la vertiente este a la oeste (857.000 euros); las mejoras en el canal de enlace entre la Laguna de Barlovento y Garafía (968.000 euros); la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Remo (1,7 millones de euros) y mejoras en la de San Andrés y Sauces (504.000 euros); el sistema comarcal de saneamiento Breñas-Mazo y el colector de El Paso (2,5 y 1,2 millones de euros, respectivamente) y las EDAR de Breña Baja y Los Llanos (3 millones)", apunta.

En otro orden, "desaparecen también los 400.000 euros para el Cabildo de la Palma dentro del Plan Director de Eficiencia Energética", indica.

"Igual de preocupante es el incumplimiento con el Convenio de Carreteras. El 22 de diciembre se firmó con 247 millones de euros menos de la cantidad pactada inicialmente, que el Estado retiró en el último momento. A esto hay que añadir que tampoco cumple con las sentencias del Tribunal Supremo que condenan al Gobierno de España a pagar a Canarias las cantidades adeudadas Convenio de Carreteras entre 2012 y 2016, que supuso tener que parar o ralentizar durante cinco años las obras de carreteras de las Islas", subraya.

"Se trata de 945,5 millones de euros (incluyendo intereses), cantidad en la que se incluye, por ejemplo, la financiación de las obras de la carretera de Fuencaliente o la circunvalación de Tazacorte", detalla.

“No se puede decir que sea un Presupuesto bueno para Canarias porque las inversiones se recortan en un 54% respecto a 2018, lo que supone menos oportunidades de creación de empleo y nos coloca nuevamente por debajo de la media de inversión per capita, incumpliendo con el fuero canario. Estamos hablando de 322 millones de euros menos”, advierte la secretaria insular.

“En la defensa de este derecho de los canarios, de los palmeros, es importante que estemos unidas todas las fuerzas políticas, las administraciones y los distintos sectores económicos. Y hay que hacerlo desde el diálogo y el consenso con el Estado, pero también desde la firme convicción de que estamos defendiendo los derechos de todos los canarios y de todos los palmeros, agotando todas las vías posibles, y una de estas vías es la fase de enmiendas”.

“En La Palma, con nuestros indicadores, no podemos perder oportunidades como las que ya consolidamos en los Presupuestos de 2018. Todo lo contrario: debemos impulsar nuevos proyectos que permitan crear oportunidades de trabajo y consolidar más población a la Isla que genere actividad. Por eso es tan importante que luchemos juntos por una justa financiación en los Presupuestos de 2019 y por una gestión eficiente de esos recursos”, concluye.