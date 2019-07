Lady Barreto (CC): La censura ha sido una “irresponsabilidad” ante los ciudadanos

La consejera de CC-PNC en el Cabildo de La Palma, Nieves Lady Barreto, dijo este jueves que la moción de censura con la que PP y PSOE impidieron que continuase como presidenta del Cabildo de La Palma tras ganar las elecciones, ha sido una "gran irresponsabilidad ante los ciudadanos".

Nieves Lady Barreto indicó en rueda de prensa que la decisión y el poder real de quién debe gobernar la tienen los ciudadanos, y añadió que, pasado el tiempo, si una administración no camina se puede justificar esa moción de censura.

La moción de censura prosperó con los votos favorables de los consejeros de PSOE y PP, que han servido para que el presidente del Cabildo de La Palma sea Mariano Hernández Zapata, que se presentó por el PP pero este partido ha informado de que los seis consejeros elegidos en su lista no le representan y que los tres que militan en la formación han sido expulsados. Lo que a su juicio "no es normal" es que en quince días se presente una moción de censura, y Nieves Lady Barreto añadió que hay que hacer distinciones porque "si no le estamos trasladando a los ciudadanos la desidia por nuestro sistema democrático".

Nieves Lady Barreto aseguró que “en el último mes hemos desbloqueado asuntos que han permitido avanzar en cosas necesarias para la administración”, y comentó que, "sin embargo, con la presentación de la moción de censura se paralizó la convocatoria de plenos para la toma de decisiones”. Según la consejera de CC-PNC, “hay que decir alto y claro que las mociones de censura han existido siempre y se han usado cuando una administración estaba bloqueada, y es un sistema excepcional".

También manifestó que el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, dijo que las mociones de censura "deben normalizarse, y ese es un mensaje irresponsable dirigido a los ciudadanos”. Nieves Lady Barreto añadió que, si se justifica la presentación de la moción de censura, se estaría “diciendo a los ciudadanos que no merece la pena votar”.

Para la líder nacionalista, la moción de censura “no es a la voluntad de los ciudadanos, es una moción de censura presentada por dos políticos movidos por la ambición personal, de uno que fue la tercera fuerza política (Mariano Hernández -PP-) y del otro, movido por el enfado de haber perdido las elecciones por su mala gestión y responsabilidad al frente del Cabildo (Anselmo Pestana -PSOE-)”. “Esas son las dos razones que motivan la moción de censura. Siempre hemos tenido la mano tendida a llegar a acuerdos y negociar, es nuestra responsabilidad, nunca nos hemos cerrado a pactos ni a llegar a acuerdos", señaló. Nieves Lady Barreto insistió en que tras las elecciones se formó un gobierno estable de ocho consejeros que logró desbloquear asuntos y cambiar aspectos necesarios”.