Nieves Lady Barreto pide a Educación que active medidas para conciliar vida laboral y familiar

Nieves Lady Barreto ha registrado en el Parlamento una iniciativa para pedir a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, que ponga en marcha acciones que permitan a los padres y madres conciliar la vida familiar y el trabajo.

“Desde que comenzó la desescalada, muchos progenitores que tienen que incorporarse a sus puestos de trabajo no tienen dónde dejar a sus hijos seguros. Es un problema gravísimo de conciliación en el que nos tememos que saldrán más perjudicadas las mujeres, que serán las que, mayoritariamente, renuncien a su trabajo para poder cuidar a sus hijos pequeños”, advierte la diputada de CC por La Palma. “Además, en un momento en que las empresas comienzan a abrir tímidamente, se debe ayudar para facilitar la incorporación a los puestos de trabajo de aquellos que pueden hacerlo”, añade.

“Tiene que ser prioridad de Educación definir de una vez cómo será el inicio del curso escolar”, señala Nieves Lady Barreto. “Sabemos que esta situación es inédita, pero nada ayuda que un día se diga una cosa y al siguiente otra totalmente distinta. No puede ser que sea la propia Consejería la que genere más incertidumbre entre el alumnado, los padres y el profesorado”.

“A estas alturas, aún no se sabe si la Consejería, que ha hablado de repartir el curso entre clases presenciales y clases online, está teniendo en cuenta que hay islas como La Palma en las que la señal de internet es muy mala en algunas zonas, lo que hace muy difícil o casi imposible el aprendizaje online. O, incluso, habiendo un buen acceso a internet, hay familias que no podrán pagarlo”, dice.

“La cuarentena ha puesto de manifiesto la desigualdad que crea la brecha digital y es una realidad que no se puede obviar de cara a la planificación del próximo curso”, advierte Barreto. “Deben tenerse en cuenta esta y otras diferencias entre islas para que no haya distinciones a la hora de impartir clases, para que los problemas tecnológicos no terminen afectando de manera negativa al avance educativo de algunos alumnos”.

“Es necesario, además, saber ya cómo van a ser las aulas de septiembre, porque si los ayuntamientos tienen que realizar alguna mejora o reforma hay que tener en cuenta que necesitan tiempo suficiente para sacarlas a licitación, adjudicarlas y ejecutarlas. Tampoco se sabe nada de las posibles obras que la Consejería tendrá que realizar en los centros de Bachillerato y de Formación Profesional, además de en las sedes de la Escuela Oficial de Idiomas, entre otros. De igual manera, nada se ha dicho sobre cómo se va a prestar el servicio de transporte escolar y de comedor”, apunta.

“En cualquier caso, no es admisible que a estas alturas no exista ya un plan definido para iniciar el curso escolar donde se contemplen los distintos escenarios. Esto permitiría arrojar luz y tranquilidad donde ahora solo hay incertidumbre”, dice.

“Pedimos a la consejera de Educación que convoque, cuanto antes, una mesa de trabajo en la participen representantes de las AMPAS, del profesorado y del alumnado que funcione como un canal de comunicación permanente, hasta ahora inexistente, en el que todas las partes puedan aportar para que esa planificación tenga más éxito”, plantea Nieves Lady Barreto.

“En los últimos días, poco a poco y con retraso, se han ido resolviendo algunas dudas, pero el profesorado sigue sin instrucciones claras sobre cómo finalizar el presente curso, cómo evaluar o cómo va a ser la EBAU”, concluye.