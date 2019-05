Nieves Lady Barreto se compromete a ampliar a todo el año el dispositivo especial contra incendios del Cabildo

Nieves Lady Barreto.

La candidata de Coalición Canaria al Cabildo de La Palma y al Parlamento de Canarias, Nieves Lady Barreto, se compromete a ampliar a todo el año el dispositivo especial de refuerzo contra incendios del Cabildo que, actualmente, “solo funciona con operarios contratados entre los meses de junio a octubre, mientras que el resto del año se mantiene activa una plantilla de solo 11 personas, a todas luces insuficiente para afrontar los primeros y decisivos momentos de un incendio”, se indica en una nota de prensa de CC. “De la activación inmediata de medios depende, en gran medida, que un conato se convierta o no en incendio”, asegura.

“Los efectos ya evidentes del cambio climático nos obligan a estar preparados para afrontar grandes incendios forestales en cualquier época del año, como ocurrió el pasado mes de febrero en Garafía. Hasta hace poco tiempo, un incendio de esta intensidad en invierno era impensable pero, como estamos viendo, es una posibilidad cada vez más real”, explica la candidata.

“Desde mi responsabilidad como consejera del Gobierno de Canarias, creé y puse en marcha en 2017 los Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales con el objetivo de reforzar los medios de los cabildos insulares durante la campaña de verano. Uno de estos equipos tiene base en La Palma y los dos restantes, en El Hierro y La Gomera”, apunta.

Nieves Lady Barreto asegura que “el primer año estuvieron activos algo más de tres meses, pero a partir del segundo año nos vimos en la necesidad de ampliar su periodo de actividad hasta bien entrado noviembre, debido a que las altas temperaturas cada vez se prolongan más hacia el otoño y el invierno. El objetivo del Gobierno es terminar ampliando este periodo hasta abarcar todo el año”.

“Desde el Cabildo no podemos hacer menos y, si las palmeras y palmeros me dan su confianza este 26 de mayo, me comprometo a contar con cuadrillas permanentes que refuercen a los medios, ahora reducidos, que funcionan todo el año. Estas cuadrillas ejecutarán, también, labores de limpieza de las zonas de interfaz urbano-forestal para prevenir que un posible fuego llegue a las viviendas que están más cercanas a las áreas forestales”, señala.

Estas cuadrillas, según explica la candidata, extenderán también su trabajo a atacar con intensidad y de manera continuada la invasión de especies exóticas vegetales que afecta gravemente a la Isla. “Desde el Gobierno de Canarias hemos llevado a cabo varias campañas de limpieza y de formación en La Palma, la última de ellas está todavía en marcha. Pero esta es una competencia del Cabildo insular que, hasta ahora, se ha venido realizando de manera puntual, aislada, con escasos medios y sin un plan de ataque elaborado. Y los resultados saltan a la vista”.

“El rabo de gato ha invadido la Isla, porque no se le dio al problema la importancia que tenía. No podemos dejar que esto pase con más especies que están ya afectando notablemente al ecosistema palmero. Las soluciones hay que ponerlas ya, de manera inmediata, dedicando los fondos que requiere la magnitud de este problema y con un plan de ejecución elaborado por técnicos especialistas en el que las acciones estén coordinadas y se ejecuten de manera correcta para no agravar el problema, como ha ocurrido, desgraciadamente, con el rabo de gato”, concluye Barreto.