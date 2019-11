El PP asegura que La Palma no tiene “ni una sola inversión turística” en el proyecto de los presupuestos de Canarias de 2020

El Partido Popular (PP) asegura que La Palma no tiene “ni una sola inversión turística” en el proyecto de los Presupuestos Generales de Canarias (PGC) para 2020. El PP, en una nota de prensa, señala que “esto puede suponer un estancamiento para la economía de la Isla”, y sostiene que el Gobierno autonómico incumple con lo acordado en los Presupuestos Generales de Canarias de 2019.

Los diputados por La Palma, Lorena Hernández Labrador y Jacob Qadri, han mostrado su preocupación al conocer que “en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias 2020 las inversiones para la Isla descienden en 6 millones euros, y eso sin contar las pretensiones que tiene el Gobierno de Canarias de rebajar las cantidades del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) para la Isla”. Además, se añade en la nota, “ambos diputados han acusado al Ejecutivo autonómico de no pensar en La Palma al no contar con ni una sola inversión turística para la Isla, y señalan que “el Gobierno autonómico será el único culpable de la grave crisis que traerá este hecho en el sector”. Hernández Labrador apunta que “este proyecto de presupuestos es pésimo para el buen funcionamiento y el crecimiento de nuestra Isla” , y añade que “el descenso de la inversión en 6 millones de euros es muy grave, pero no podemos permitir que en una isla que vive también del turismo no reciba ni una sola partida en inversión para este sector”.

Además, la diputada asegura que para el Centro de Formación Profesional (FP) de Los Llanos de Aridane solo aparece 700.000 euros “cuando para sacar el concurso otra vez a licitación, por el abandono de la empresa anterior, hay que hacerlo por la partida completa”. Hernández Labrador afirma que “no entiende estos 700.000 euros, y apunta que “este Centro supone una de las grandes apuestas, en educación, no solo para Los Llanos de Aridane, sino para toda la La Palma”. Agrega que “desde el PP vamos a seguir trabajando para que esta obra no se convierta en otra obra más inacabada del Gobierno autonómico”. La diputada del PP recuerda asimismo que su licitación comenzó en el año 2016 y “se esperaba que la obra estuviese finalizada a principios de 2019”. “Vamos a empezar 2020, y aún no sabemos cuándo se va a hacer realidad este proyecto”, subraya.

Por su parte, Qadri afirma que en “los PGC 2020 tampoco aparece ninguna partida para el techado de las canchas del CEIP Mayantigo, ni para el CEO de Barlovento, cada uno de ellos contaban con una partida de 300.000 euros en los pasados presupuestos gracias a las enmiendas que presentó el Partido Popular”. “Es inadmisible que desde el Gobierno Autonómico presentan un proyecto de Presupuestos en el que no tengan en cuenta estas partidas para educación, cuando ya el año pasado demandamos inversión para ellas”, apostilla.

El diputado popular, también alcalde de Barlovento, asevera que la partida de 3 millones de euros, “también aprobada por el Ejecutivo, que había para la carretera del norte en el tramo Barlovento-Gallegos, ha pasado a 1 millón de euros”. “No vamos a aceptar que el ejecutivo nos quite lo que es nuestro. Se comprometió a hacer realidad este proyecto, y ahora quiere hacerlo por menos de la mitad del dinero que presupuesto”, agrega.

Por último, ambos diputados coinciden en señalar que “la gran perjudicada, del Proyecto de Presupuestos de Canarias para 2020, es La Palma. Y aseguran que con “esta reducción de inversión, en la Isla, lo único que va a conseguir el Gobierno Autonómico es dejar inacabadas obras que se comprometieron a terminar y sumir en una profunda crisis al sector del turismo de la isla, a la vez que provocar una desaceleración de la economía palmera”.