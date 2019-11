El PSOE pide “más planificación” para impulsar el Consejo de Coordinación de la Red de Reservas de la Biosfera de Canarias

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Matilde Fleitas solicitó al Gobierno canario durante el Pleno del Parlamento de Canarias de esta semana “más planificación” para poder impulsar el Consejo de Coordinación de la Red de Reservas y acusó al anterior gobierno nacionalista de no haber celebrado las reuniones de este órgano desde 2013, se indica en una nota de prensa del Grupo Socialista.

En este sentido, añade, la diputada socialista recordó que las reuniones del citado órgano se deben celebrar cada semestre, pero que, apunta, la web creada por el anterior gobierno no ofrece información actualizada sobre el funcionamiento del repetido consejo desde 2013, “con una falta de transparencia inaudita. Además, si atendemos a las palabras de la ex directora general de Protección a la Naturaleza, este órgano no se reunió en 2016, y tenemos serias dudas sobre la periodicidad después de esa fecha”.

Fleitas, se señala en la nota, recalcó que el Consejo “es más que un sello de mérito para atraer turismo”, y que “la ausencia de planificación se convierte en el mayor problema de la sostenibilidad”. “Ser reserva de la biosfera es título de excelencia y una fuente de conocimiento que debe aportar soluciones compartidas a problemas diversos pero con solución común, que es la transición ecológica”, dijo.

La diputada del PSOE destacó que las reservas de la biosfera son las responsables de impulsar y propiciar el funcionamiento de las mismas, orientado al desarrollo sostenible y respeto a los valores medioambientales, socioculturales e identitarios. Recordó que en La Palma se celebra el 6 de noviembre el 17 aniversario desde que en 2002 la Isla fuera declarada Reserva Mundial de la Biosfera.