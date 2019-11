El PSOE de La Palma recuerda a CC que el desbloqueo del edificio Brismedical ha sido posible por la“rápida gestión socialista”

Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma han recordado a Coalición Canaria (CC) que el desbloqueo del expediente para la adquisición del edificio Brismedical en Los Llanos de Aridane y convertirlo en un Centro de Atención Especializada (CAE) ha sido posible “gracias a la rápida gestión” del nuevo gobierno socialista, ya que el anterior Ejecutivo “no inició el expediente de adquisición porque no incluyó ninguna partida presupuestaria para ello”, se informa en nota de prensa.

Los diputados socialistas Jorge González, Matilde Fleitas y Manuel Abrante han celebrado el anuncio realizado esta misma semana por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre el inicio del expediente de compra del edificio para culminarlo antes de finales de este año, y han rechazado las manifestaciones de los nacionalistas palmeros en las que aseguran que fue CC quien sacó adelante la compra del inmueble. “El anterior gobierno hizo una promesa electoral en julio que cuando llegamos al gobierno se demostró que no se podía cumplir, porque no había liquidez para la compra del edificio y no se habían incluido partidas presupuestarias, como hicieron con la disminución de horas semanales en la jornada laboral de los funcionarios. Ahora es el PSOE quien está afrontando esta demanda histórica de la ciudadanía palmera”.

Este inmueble se encontraba en proceso concursal, cuenta con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, está ampliamente dotado, y, para su adquisición, el Servicio Canario de Salud destinará 2,1 millones de euros, cuantía muy por debajo de su valor de tasación.

La infraestructura se convertirá en un CAE (Centro de Atención Especializada) donde además habrá un Servicio de Urgencias.

Los socialistas recuerdan que la puesta en marcha del edificio supondrá una mejora sustancial para la Atención Primaria de la comarca oeste de la isla, con servicios que no se pueden prestar en la actualidad en el centro de salud de Los Llanos de Aridane.

En este sentido, informan que gracias a un futuro plan director del inmueble, se podrá ofrecer atención especializada como hospitalización de día y a domicilio; consultas de especialistas; cirugía mayor ambulatoria y fisioterapia especializada para neumología y cardiología, entre otras. “Para los pacientes de la comarca oeste supondría no sólo contar con consultas especializadas, sino dar un paso más en la atención sanitaria que se les ofrece”.

Los diputados de La Palma recalcan que este centro ha sido una demanda histórica de los ciudadanos de esta zona de la isla, que siempre han reclamado la necesidad de acercar los servicios sanitarios que se ofrecen en el Hospital General al resto de municipios.