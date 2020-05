El PSOE apuesta por un plan estratégico para garantizar la prevención y atención de incendios durante la crisis sanitaria de la COVID-19

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Matilde Fleitas ha solicitado este viernes, 29 de mayor, que el Gobierno canario articule un plan estratégico para abordar situaciones de incendios durante un posible caso de rebrote de la COVID-19 en las islas, y evitar así el colapso de los servicios de seguridad y emergencias, indica el PSOE en una nota de prensa. La diputada intervino en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para preguntar a la Consejería por las medidas extraordinarias para la campaña de incendios de 2020, por los posibles perjuicios y retrasos dimanantes de la crisis sanitaria producida por la COVID-19.

Fleitas solicitó el compromiso del Gobierno canario para que la Consejería ponga todos los medios técnicos y humanos a su alcance para articular soluciones y medidas para que la crisis sanitaria del Covid-19 no retrase las labores de prevención y previsión de incendios, así como la articulación de un plan estratégico para abordar “ciertas variantes que puedan darse como, por ejemplo, que en lo que resta de año tengamos un rebrote y los sistemas de seguridad y emergencia se colapsen con un más que probable incendio”. Por ello reclamó a la Consejería que trabaje en coordinación y en la elaboración de dichos planes estratégicos.

La diputada socialista también consideró “necesaria e Imprescindible” la coordinación interadministrativa, puesto que, en su opinión, este caso deben trabajar conjuntamente con la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, especialmente para coordinar esfuerzos y resultados. Además, pidió la unificación de esfuerzos y respuestas coordinadas con los cabildos insulares, “atendiendo a la competencia de los mismos, así como con la Administración del Estado, de quien dependen otras brigadas de bomberos forestales”.

Asimismo, se refirió a la formación de los bomberos forestales, “que deberían contar con formación complementaria en casos de emergencia como en el que nos encontramos”. La COVID-19, añade, “hizo su aparición en el momento en que los miembros de los equipos de extinción estaban iniciando su formación, cuya parte teórica y según los datos con los que contamos, se ha realizado adecuadamente con medios telemáticos y, una parte práctica, pero que, obviamente, se ha retrasado por parte del personal de extinción de incendios”.

Fleitas también recordó la Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista que analiza el pasado, presente y futuro del Plan Forestal de Canarias. “Hay asuntos que no se pueden analizar desde una perspectiva cortoplacista y la del medioambiente es una de ellas. No podemos esperar al verano para luchar contra los incendios, pues no hay frase más acertada que aquella que dice que los incendios se apagan en invierno y, por ello, nos alegra saber que este año el Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) desarrollará su actividad hasta diciembre, lo que significa una apuesta decidida por cambiar el sistema”.