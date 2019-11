Pérez Sicilia: “Desde el PP vamos a seguir trabajando para que la doble insularidad no sea un obstáculo para el futuro de nuestros jóvenes”

El candidato del PP al Senado, Borja Pérez Sicilia, junto al número 3 al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Ernesto Aguiar, mantuvieron este miércoles un encuentro con jóvenes de la isla, en Los Llanos de Aridane, en el que abordaron los principales temas que preocupan a los jóvenes palmeros y palmeras. Ambos candidatos han coincidido en que “la doble insularidad es un hándicap al que se enfrentan los jóvenes de la isla”, y aseguran que “el PSOE de Pedro Sánchez los está castigando al no cumplir con el desarrollo de lo acordado en el Régimen Económico Fiscal (REF), que contempló el PP en los últimos Presupuestos Generales del Estado que fueron aprobados”. “La Palma necesita que el próximo 10N tengamos un gobierno fuerte y sensible con las islas no capitalinas, y desde el PP vamos a seguir trabajando para que la doble insularidad no sea un obstáculo para el futuro de nuestros jóvenes”, ha señalado Pérez Sicilia.

Por su parte, Aguiar ha afirmado que “desde el PP están centrados en ofrecer un futuro mejor en el que los jóvenes puedan tener más y mejores oportunidades laborales”. Además, “el Partido Popular es el partido del futuro, el partido que puede cambiar la inacción del PSOE por la acción”, y añade que “prueba de ello es que apostamos por la ampliación de la tarifa plana de los autónomos menores de 30 años, hasta los 3 años, así como la simplificación de los trámites para la creación de empresas”.

El candidato al Senado también se ha referido a la creación de las 100.000 viviendas de alquiler barato para los jóvenes, una propuesta que dio a conocer Pablo Casado hace unos días. “Es una medida necesaria para que nuestros jóvenes tengan más fácil el acceso a una vivienda, y puedan emanciparse”. Además, desde el PP han señalado que su partido va a establecer nuevas líneas de ayuda para favorecer el acceso a la vivienda en zonas rurales, y señala que “es fundamental apostar por el empleo como medida para evitar la despoblación”. “Queremos hacer atractiva la vida en el medio rural ofreciendo ventajas competitivas y dando facilidades a los que quieran emprender en ella”, señala Pérez Sicilia.

Por último, ambos candidatos aseguran que “el futuro de los jóvenes palmeros pasa porque el próximo 10N La Palma cuente con una voz tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados que defiendan los intereses de nuestra isla y de sus gentes”.