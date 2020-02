Pestana subraya el "mensaje" de nombrar un delegado del Gobierno de España de una isla no capitalina

El nuevo delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha tomado posesión de su cargo este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha destacado el "mensaje político" que envía a la sociedad la elección para el cargo de una persona que no procede de una de las islas capitalinas.



El expresidente del Cabildo de La Palma ha considerado que su nombramiento como nuevo delegado del Gobierno en las islas, como sucesor de Juan Salvador León, se inscribe en una forma de "comprender Canarias como un territorio único donde cualquier persona, de cualquier sitio o pueblo, puede ostentar una representación importante en las instituciones que gestionan los bienes públicos del Archipiélago".



Durante el discurso que Pestana ha ofrecido durante su toma de posesión este lunes ha destacado su "firme propósito" de "contribuir al progreso y desarrollo" del archipiélago pero también su intención de "ser útil en el cargo y un buen interlocutor con el Gobierno de Canarias".



Además, ha asegurado que intentará que "la agenda canaria esté muy presente", para lo que ha considerado que las islas contarán con el apoyo de la ministra de Política Territorial y Función Pública y exconsejera de Economía de la comunidad autónoma, Carolina Darias, quien también ha estado presente en el acto de este lunes.



Entre los retos a los que se enfrenta la Delegación del Gobierno en Canarias, el más importante es la inmigración, que se afrontará con la aplicación de la Ley de Extranjería, "intentando mejorar" las instalaciones de las islas e "implicar a la Unión Europea”, ya que se trata de un reto "global" y es el viejo continente el destino final de estas personas, ha detallado Pestana.



"Somos la frontera sur europea y es en ese marco en el que podemos tener apoyo", ha recalcado para recordar que "el pueblo canario también fue emigrante" y para considerar que en la actualidad "hay una bomba demográfica en África".



El reto del Gobierno de España es "que no perezca gente en el mar y que no pierdan la vida quienes vienen buscando un mundo mejor", ha señalado el que fuera también senador por La Palma entre 2007 y 2011 para destacar también la intención del Estado de "hacer política en los países de origen".



La llegada de pateras a las costas de las islas es "un asunto prioritario" para el nuevo delegado del Gobierno en Canarias, quien durante su discurso se ha comprometido a "trabajar intensamente para que el acogimiento que reciben estas personas cuando llegan a las islas sea el más digno y humano posible".



Asimismo, Pestana ha asegurado que desde su cargo, y en representación del Gobierno de España, trabajará para contribuir a "erradicar la violencia de género", ya que "en lo que va de año han sido asesinadas en España diez mujeres y una niña, y se han quedado huérfanos cinco niños y niñas".



El nuevo delegado del Gobierno, que como ha recordado procede del ámbito local e insular, ha insistido en que afronta este nombramiento "con ilusión".



Haber sido elegido para el cargo es, a su juicio, "un signo de contar con gente que pueda tener cualificación para ostentar el cargo con las mismas capacidades que una persona nacida en Gran Canaria o Tenerife, o que viva en esas islas", ha concluido.

Pestana, nacido en 1965, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y letrado del Cabildo de La Palma y jefe de servicio de Régimen Jurídica de esta Corporación, de la que ha sido presidente durante el mandato 2015 a 2019.



Desde los pasados comicios hasta la actualidad ocupaba la vicepresidencia del Cabildo en un pacto entre el PSOE y el PP.



El nuevo delegado del Gobierno en Canarias ha sido concejal de Santa Cruz de La Palma desde 1999 a 2011 y fue alcalde de este municipio durante los años 2006 y 2007.



Entre los años 2003 y 2008 fue diputado regional en el Parlamento de Canarias, donde ejerció como portavoz de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.



También ha sido senador por la isla de La Palma en el periodo 2007-2011