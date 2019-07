Pestana: "La peor noticia para La Palma era empezar un mandato sin un gobierno estable"

El líder del grupo Socialista en el Cabildo, Anselmo Pestana, después de registrar la moción de censura con el PP contra CC, agradeció “a los consejeros y consejeras de ambos grupos que no han dudado en presentar esta moción de censura, es un gesto importante para consolidar un gobierno”. “La peor noticia para La Palma era empezar un mandato sin un gobierno estable, con mayoría; para hacer las cosas hace falta tener capacidad de diálogo, de entendimiento con otras fuerzas políticas, nosotros hemos sido capaces, quien no lo ha sido es CC, que no ha defendido, desde la iniciativa que debe tener quien venció en las elecciones por escaso margen para conformar un gobierno estable; no ha sido capaz y la responsabilidad del resto de grupos era hacerlo desde la generosidad y desde el planteamiento de defender nuestra isla en un momento clave de nuestra economía, para ayudar a impulsar a esta isla”, dijo Pestana.

“A todos nos une una querencia especial por esta isla y espero que seamos capaces de responder a esas necesidades que la gente percibe en nuestra tierra y que creo que las dos fuerzas políticas, entre la experiencia y la voluntad de gente nueva en responsabilidades de este tipo seamos capaces de dar un impulso notable a nuestra isla”, apuntó.

Preguntado sobre la posibilidad de que ocupe algún cargo en el Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana señaló que “ya veremos lo que pasa en el Ejecutivo regional, hoy por hoy, lo que tenemos es la configuración del Gobierno que la iremos anunciando los próximos días, y yo seré el número dos del Cabildo de La Palma como cabeza de lista del Partido Socialista”. “Lo importante es que el Gobierno de PP y PSOE será un buen gobierno, de gente que, además, se lleva bien en lo personal y en lo profesional y eso es también una buena noticia para nuestra isla”, concluyó.