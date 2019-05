“Ha sido una noche triste para el PSOE pero hay que seguir trabajando por esta isla”

El socialista Anselmo Pestana, que ha perdido la Presidencia del Cabildo, ha reconocido que ha sido “una noche un poco triste para el Partido Socialista, pero hay que reconocer la victoria de Nieves Lady, a la que he felicitado personalmente”. “Ahora tenemos que seguir trabajando por esta isla, hay muchas cosas por las que seguir luchando y estaremos ahí, representando a tantos miles de palmeros que nos han votado, aunque no deja uno de llevarse una decepción por haber bajado en votos, porque pensábamos que podíamos subir un poquito más en el Cabildo y obtener una mejor representación, pero no ha sido posible”, ha dicho. “Ha sido una campaña muy dura, y llevamos casi año y medio de campaña y se ve que no supimos transmitir las cosas que estábamos haciendo en el Cabildo, el avance que estábamos experimentando en nuestra isla y felicito a quienes hayan sabido transmitir otra cosa”, apuntó. “También le he mandado un mensaje de felicitación a Mariano Hernández Zapata, que ha tenido un resultado sin duda muy bueno, porque iba contracorriente, contra las dificultades de un Partido Popular que estaba en bajada y que, sin embargo, en La Palma ha mejorado resultados alcanzando siete consejeros, nosotros somos los que hemos bajado”. “Coalición mantiene los siete consejeros que ya tenía, y nosotros nos quedaremos intentando trabajar por nuestra isla en el sitio que los palmeros nos han colocado”.