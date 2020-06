Qadri (PP) defiende que se relacione el Ingreso Mínimo Vital “con el bienestar comunitario y la empleabilidad en las islas”

La Proposición No de Ley, que no ha sido aprobada, “se basaba en cinco ejes: facilitar la inserción laboral, ofrecer la oportunidad de desarrollarse personal y laboralmente, corregir cuestiones como el inmovilismo y el fraude, regularlo con las Pensiones No Contributivas y que fuese ligado a la búsqueda de empleo y formación”, dice.