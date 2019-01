Raúl Camacho: “Hoy contamos en La Palma con más vuelos, más conexiones y menos turistas”

Raúl Camacho es consejero de Turismo del Cabildo de La Palma.

El consejero del grupo Popular en el Cabildo de La Palma Raúl Camacho, ante los últimos datos de movimiento de pasajeros del Aeropuerto de La Palma hechos público por Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), ha manifestado que desde su formación política "no comparten el triunfalismo de la consejera del área, la socialista Alicia Vanoostende", y sostienen que "se está intentando confundir a la población con movimiento de pasajeros, que ciertamente ha aumentado, frente a los datos reales de llegada de turistas a La Palma", indica el PP en una nota de prensa.

Camacho explica que “hay que tener en cuenta que se ha dado un considerable aumento de los vuelos interinsulares, asociados directamente a la rebaja de los precios de los billetes gracias a la subvención del 75% aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, así como en los vuelos a la península, pero la realidad es que el turismo europeo ha tenido una disminución de algo más del 8%”.

En esta línea el consejero señala que los populares “han sido prudentes durante este mandato advirtiendo a la consejera que esto podría suceder en los órganos correspondientes, siendo acusados de alarmistas” y “desgraciadamente el tiempo nos está dando la razón”.

En el análisis, el consejero del PP ha explicado que “la realidad en la Isla, tras una legislatura del PSOE al frente del área de Turismo, es que ciertamente se aumenta el número de frecuencias y de destinos pero no se aumentan el número de turistas que visitan La Palma. “Hoy contamos con más vuelos, más conexiones y menos turistas” ha enfatizado.

Camacho ha recordado “la difícil situación que atravesaba la Isla en el año 2013 con los peores datos de su historia y que con muchísimos esfuerzo y trabajo conjunto con el sector se frenó la tendencia de caída y se revirtió, y la pena es que el nuevo gobierno no haya sabido aprovechar esos frutos sino vivir de las rentas y no haya sido capaz de potenciar el destino”. “Tenemos un gobierno que vive de los titulares y de la venta de humo y que no es capaz de analizar la realidad y planificar con vistas a medio y largo plazo”, apunta.

Finalmente, el consejero del PP ha concluido diciendo que “La Palma ha perdido dos años de oro para afianzar el destino en un momento en el que el mercado del norte de África estaba cerrado y lo peor de todo es que nos tememos que esta tendencia de caída se mantenga en el año 2019”.