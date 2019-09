Raúl Camacho: “Nuestro objetivo es impulsar y reorganizar el Servicio de Deportes”

El gobierno del Cabildo de La Palma, y, en concreto, la Consejería de Turismo y Deportes, que dirige Raúl Camacho, ha asumido como principal reto “el impulsar y reorganizar el Servicio de Deportes de cara a evitar las situaciones indeseables que se han venido produciendo como consecuencia de la mala gestión política llevada a cabo por la anterior Corporación”, se indica en una nota de prensa de la institución insular. Lamenta que ”la ausencia total de gestión política haya ocasionado el retraso en el abono de subvenciones y pago a proveedores.

Para Raúl Camacho “es absolutamente impresentable que se hayan producido situaciones como que la piscina de la Ciudad Deportiva de Miraflores haya permanecido cerrada en verano por la falta de contratación de un socorrista, que los proveedores tarden meses en cobrar, que los convenios con distintas federaciones sigan sin concretarse o que el pago de las subvenciones se alargue en el tiempo para desesperación de los beneficiarios”.

El consejero asegura haber encontrado en el Área de Deportes “una situación que necesita una actuación urgente, con claras carencias que impiden un normal y ágil funcionamiento de un servicio absolutamente fundamental”.

Raúl Camacho afirma que “constatadas las carencias y la ausencia de una gestión política adecuada, nuestra prioridad en estos momentos es poner al día todas las cuestiones pendientes y programar con antelación los proyectos y actividades futuras”.

Camacho adelanta que su acción, desde el punto de vista administrativo, estará orientada a la reorganización del Servicio de Deportes con el fin de mejorar su eficacia y paliar las mencionadas carencias, para lo que ya se ha dotado al Servicio de personal de refuerzo.

El consejero también anuncia “una mejora en las relaciones entre áreas del Cabildo que pueda repercutir positivamente en Deportes y una mejor coordinación con la empresa pública Sodepal, responsable de la organización de muchos eventos deportivos”.

Camacho, se apunta en la nota, "va más allá" al señalar que “es absolutamente necesaria una buena gestión de un área clave para nuestra Isla por la afección de esta a distintas capas de la sociedad, clubes, técnicos, jóvenes y niños en promoción deportiva prestando el servicio que se debe prestar con garantías para impulsar el deporte en La Palma como un medio de promoción de los hábitos saludables, las relaciones sociales y el ocio”.

Por último, el consejero de Deportes hizo hincapié en lamentar que "no se hayan podido conceder a tiempo muchas subvenciones a equipos y colectivos deportivos" de la Isla. “Esta situación no puede seguir sucediendo. Hay que tener un cronograma claro de actuaciones desde el Servicio, de forma que no se afecte negativamente a quienes sí desarrollan de forma programada sus actividades y a quienes trabajan con esfuerzo y dedicación por y para el deporte en la Isla de La Palma. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia ni los deportistas palmeros en general, ni clubes, técnicos o especialistas en particular deben tener que verse afectados de forma negativa porque la administración no haga sus deberes”, concluye el consejero.