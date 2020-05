“Repartiremos 20.000 mascarillas entre la población y se realizarán 15.000 test para intentar que La Palma esté libre del virus”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, ha mantenido este miércoles un encuentro con los medios de comunicación a través de videoconferencia en el que anunció que se hará un reparto de 20.000 mascarillas entre la población general de todos los municipios. La distribución de este material de protección, que desde este jueves es obligatorio para los ciudadanos mayores de 6 años, comenzará entre los establecimientos comerciales.

Zapata también adelantó que se realizarán unos 15.000 test serológicos rápidos (que llegarán a la Isla este miércoles o el jueves) en coordinación con el Área de Salud de La Palma.

El presidente del Cabildo subrayó que pretendemos lograr “en el futuro una isla libre de virus y de contagios” y en ese objetivo “tenemos que colaborar las administraciones”.

Reconoció que “hemos vivido momentos malos en política, una situación muy compleja por la que hemos tenido que atravesar no solo mis compañeros del grupo Popular sino también mis compañeros del grupo Socialista, pero han estado todos por encima de cualquier expectativa”. “Me emociona porque han tenido una carga de trabajo brutal; yo he intentado ayudarles en todo lo que he podido, pero al final la responsabilidad recae sobre cada uno de los consejeros y consejeras”, resaltó.

“El vicepresidente ha sido un apoyo en cada momento, tengo mucho que agradecerle a José Adrián por su temple, su tranquilidad y su saber estar, y por ser capaz de implementar ayudas en cada una de sus áreas y sectores (Agricultura ha sido un ejemplo, La Palma ha sido la primera en implementar ayudas”, afirmó el presidente del Cabildo.