Sánchez Cabrera (PP): “El Gobierno de Canarias juega con el futuro de la juventud no capitalina”

El presidente de Nuevas Generaciones Canarias, Alejandro Sánchez Cabrera, ha mostrado su preocupación en un comunicado al conocer los presupuestos del Gobierno de Canarias en materia de Educación. Sánchez Cabrera asegura que “el Gobierno Autonómico no puede presumir de ser un gobierno progresista cuando la partida destinada a becas, que baja hasta los 750.000 euros, es insuficiente y señala que esta reducción supondrá un grave problema para muchos jóvenes estudiantes del archipiélago”. Además, el líder de NNGG ha hecho referencia “a la espectacular bajada, de 600.000 a 300.000 euros, en las ayudas destinadas al transporte para estudiantes de las islas no capitalinas”. “No podemos permitir que esta ayuda que tanto esfuerzo ha costado a las islas se reduzca hasta la mitad”, y añade que “todos los jóvenes de Canarias merecemos tener las mismas oportunidades seamos de la isla que seamos”. Ante esta situación el presidente de NNGG señala que “el Gobierno de Canarias juega con el futuro de la juventud no capitalina”, y asegura que será el único culpable de frustrar los sueños de muchos jóvenes del archipiélago”.

También el líder de Nuevas Generaciones ha hecho referencia “a la bajada presupuestaria en el transporte público escolar”. Sánchez Cabrera asegura que esta reducción “no va a minimizar el colapso que sufren las autopistas del archipiélago, disminuyendo el servicio de transporte público de guaguas, como afirman desde el Gobierno sino todo lo contrario”. “Si se reduce el presupuesto de transporte público escolar este Gobierno está dando pasos para atrás en materia de concienciación con el medio ambiente”, a lo que añade que “habrá más coches en las carreteras y autopistas, por tanto, habrá un mayor colapso y más contaminación para unas islas que han declarado emergencia medioambiental”.

Ante estas cifras el líder de Nuevas Generaciones señala que “desde su formación van a seguir trabajando para que todos los jóvenes de Canarias tengan las mismas oportunidades, y no tengan que marcharse del archipiélago porque no encuentren aquí su lugar”.