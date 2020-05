Sánchez anuncia una cuarta prórroga del estado de alarma "sin plan B"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que pedirá el miércoles en el Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma por otros quince días y ha advertido de que no hay "un plan B a esta situación", por lo que ha pedido a los partidos responsabilidad para que apoyen esa solicitud.

Lo ha confirmado en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa en el día en el que se ha aliviado un poco el confinamiento de los españoles, que esta mañana han podido salir a hacer deporte y a pasear por primera vez en mes y medio. Y lo han hecho, según fuentes del Ministerio del Interior, con normalidad y sin incidencias destacables, aunque en algunos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, se han producido aglomeraciones hasta que las policías municipales han intervenido.

Porque, además, los agentes han tenido que afanarse a veces para explicar que no se podía coger el coche para ir a hacer deporte, siempre individual, ni se podían traspasar los límites del municipio. Los que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes lo han tenido más fácil: ni franjas horarias ni restricciones por grupos. Al alivio del paseo y el deporte se ha sumado el de los datos de fallecidos, que por tercer día consecutivo han bajado de 300 después de que este sábado se hayan contabilizado 276 nuevas muertes que sitúan la cifra total en 25.100, mientras que los nuevos casos diarios confirmados por PCR caen a 1.147, con lo que ya son 216.582 los contagiados.

También, se han contabilizado 2.572 nuevos curados, lo que supone que 117.248 personas han logrado ya superar la enfermedad, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Otro dato para el optimismo se ha conocido también este sábado por boca del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Según él, la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días es de 57 por cada 100.000 habitantes, cuando dos semanas antes era de 132 casos, y de 233 si nos remontamos cinco semanas atrás. Pero no es suficiente y a Simón aún le parece pronto para abrir parques y jardines, porque son espacios más idóneos para hacer "corros" y charlar y difíciles de controlar. La comparecencia de Sánchez ha servido también para anunciar que desde el lunes será obligatorio llevar mascarilla en el transporte público.

Para el cumplimiento de esta norma se repartirán seis millones de mascarillas en los principales nudos de transporte, a la vez que se facilitarán otros siete millones a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otro millón y medio a Cáritas y Cruz Roja. Un día antes de que se reúna por videoconferencia con los presidentes autonómicos, Sánchez ha hecho otro anuncio: la aprobación de un fondo especial "para la recuperación social y económica" de las comunidades por un valor de 16.000 millones de euros, que será no reembolsable y que mañana les explicará. A esta propuesta se unirá la aprobación el martes de una nueva línea de crédito ICO por valor de 24.000 millones para las pequeñas y medianas empresas.

El miércoles, el presidente del Gobierno pedirá en el Congreso las cuarta prórroga del estado de alarma, con la incógnita aún sin despejar de los apoyos que tendrá una propuesta que, según ha dicho, no tiene vuelta de hoja. "No hay plan B" al estado de alarma. Así de tajante se ha mostrado Sánchez para, a renglón seguido, pedir responsabilidad de todos los actores políticos para que se mantenga esa situación, toda vez que varios partidos ha amenazado con no apoyar una nueva prórroga. Para convencerlos, el presidente del Gobierno ha indicado que todos debe ser conscientes de que la alarma es un "instrumento eficaz para vencer al coronavirus".

Por eso, todos los países europeos lo están utilizando. Así que ha instado a todos a "arrimar el hombro" e ir "todos a una". Sin embargo, y tras su comparecencia, partidos de la oposición han reaccionado pero sin explicitar su postura para el miércoles. Desde el PP, se ha acusado a Sánchez de mentir "otra vez" en referencia a los contactos mantenidos hasta el momento con el líder de ese partido, Pablo Casado, ya que en 43 días solo le ha llamado dos veces. Lo que contrasta con las afirmaciones del jefe del Ejecutivo, que en la rueda de prensa ha aseverado que los lunes mantienen contactos con los partidos políticos para trasladarles los sucesivos decretos de estado de alarma.

Por su parte, y en su cuenta de Twitter, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha replicado a Sánchez y le ha dicho que "para exigir 'responsabilidad' primero hay que practicarla". "Sánchez pide adhesiones a la oposición pero hace 16 días que no llama a @CiudadanosCs. Dice que "no hay plan B pero lo que tendría que hacer es buscar el consenso para acordar un verdadero plan A", ha escrito Arrimadas.