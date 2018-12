Santa Cruz de La Palma recibirá un fondo de compensación por capital de la Isla

Los grupos que apoyan el proyecto de presupuesto del Gobierno de Canarias para 2019 (CC, PP y ASG) han aceptado una iniciativa del PSOE para la creación de un fondo de compensación de los costes de capitalidad para las capitales insulares de Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.



Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, como capitales de la Comunidad Autónoma, ya tienen un fondo para compensar los costes de capitalidad, pero faltaba reconocer que las demás capitales insulares también tienen costes añadidos a su condición, según ha explicado el diputado del PSOE Iñaki Lavandera tras la reunión de la ponencia que tramita en el Parlamento regional el proyecto de ley presupuestario.



La ponencia ha concluido ya su informe, que será dictaminado el jueves por la comisión parlamentaria y, según ha fijado este lunes la Junta de Portavoces, el pleno del Parlamento celebrará el debate definitivo de las cuentas autonómicas del próximo año el 19 de diciembre.



Para Lavandera, la aceptación de la enmienda del PSOE es un paso "tibio" hacia el reconocimiento de una financiación específica para las capitales insulares, cuya realidad se reconoce además en el nuevo Estatuto de Autonomía.



Aún no hay nombre para este nuevo fondo de compensación, pero "tarde o temprano se acabará desarrollando legislativamente esa realidad", dijo el diputado.



Todavía no está definida cuál será la cuantía del fondo, aunque la propuesta del PSOE es que sea de unos 600.000 euros que se repartirían proporcionalmente a la población de cada una de las capitales.



Una fórmula alternativa propuesta por CC sería destinar 75.000 euros a las capitales de La Gomera y El Hierro y 150.000 a cada una de las restantes.



La tercera posibilidad que se baraja es asignar 50.000 euros a cada capital (250.000 en total) y el resto de forma proporcional a la población, explicó el parlamentario.



Además de esta enmienda, los tres partidos que apoyan el presupuesto del Gobierno han aceptado otras propuestas socialistas sobre partidas para centros de salud, así como una modificacion de la ley de no discriminación LGTBI para que las mujeres transexuales víctimas de violencia de género no tengan que acreditar su condición de mujeres con informes adicionales.



En el caso de Podemos, los grupos del Gobierno han admitido una enmienda de 50.000 euros para mejorar la atención sociosanitaria de emigrantes canarios en el exterior, 50.000 euros para actuaciones de prevención y control contaminación de aguas y suelos, ayudas por 30.000 euros a los deportistas con discapacidad y 100.000 euros para mejora de inversión hemodinámica en Fuerteventura, entre otras enmiendas.



En el trámite de ponencia, los tres grupos que apoyan el presupuesto del Gobierno han incorporado sus 153 enmiendas, así como 24 de la oposición, cinco de ellas de forma íntegra y 19 mediante transacciones en las cuantías con los grupos proponentes.



Las enmiendas de CC, PP y ASG buscaban aumentar las partidas para infraestructuras y equipamientos educativas, de sanidad y turísticas, así como el reparto de los 56 millones de euros para el desarrollo de la futura ley de servicios sociales.