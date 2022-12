Ángeles Fernández: “Los ayuntamientos tendrán que suspender la atención a domicilio a la dependencia y discapacidad por la incompetencia del Gobierno y dejadez del Cabildo”

Coalición Canaria advierte en una nota de prensa que “a partir del 31 de diciembre quedarán suspendidos los servicios de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos a mayores y personas dependientes debido a que el Gobierno de Canarias no ha firmado la renovación del convenio con el Cabildo de La Palma”.

Ángeles Fernández, consejera de CC, alertó al pleno “de la situación angustiosa que viven estos días los servicios sociales de los ayuntamientos de la isla. A partir del 1 de enero cientos de personas mayores y dependientes, muchos de ellos encamados, no tendrán quien los asee, quien les prepare la comida o quien los acompañe”.

“Se reproduce, por tercer año consecutivo, el mismo problema que se dio en 2021 y en 2020 y los perjudicados serán los usuarios que se quedarán sin servicio dentro de unos días y las trabajadoras y trabajadores que se quedan sin empleo”, asegura.

“El año pasado y el anterior, el convenio se firmó el 30 de diciembre, sin margen para renovar los contratos del personal. Esto supuso que, durante las semanas que duró este proceso de contratación, los usuarios se quedaron sin servicio. Y es lo que, lamentablemente, volverá a pasar de nuevo a partir del 1 de enero por la incompetencia del Gobierno de Canarias y por la pasividad del Cabildo de La Palma”, dice.

“En atención a la gravedad de la situación, el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo promovió este jueves una declaración institucional que contó con el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno de Canarias a firmar con urgencia un convenio que tendría que estar firmado desde octubre”, apunta.

“Desde CC, ya advertimos en junio -hace 6 meses- que no podía volver a pasar lo que pasó en 2020 y 2021. Y han dejado pasar el tiempo. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos, una y otra vez, que en este Cabildo no hay gestión, que los asuntos no se trabajan, que dejan que los problemas se agraven y lleguen al límite”, concluye Ángeles Fernández.