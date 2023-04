Borja Perdomo: “La Palma no necesita ningún frente político, sino política de hechos como las vías entre La Laguna-Las Norias o Las Manchas-Puerto Naos”

El candidato a la Presidencia del Cabildo de La Palma por el PSOE , Borja Perdomo, ha pedido que “cese de una vez la demagogia con la reconstrucción y, en concreto, con la recuperación de las comunicaciones de la Isla”. “Tanto el Cabildo, como los gobiernos de Canarias y España, se han volcado en devolver las comunicaciones a la Comarca del Valle de Aridane con la máxima celeridad que las difíciles condiciones que ha dejado la erupción volcánica lo han hecho posible”, señala Perdomo.

“Quienes no han movido un solo dedo para recuperar las comunicaciones del Valle de Aridane, ahora quieren aparentar ser los adalides de este proceso y presentar un frente de no se sabe muy bien qué para recuperar la carretera LP-2, que se vio afectada por la erupción”, subraya el también responsable de la vicesecretaría del PSOE en Infraestructuras, quien recalca que “La Palma no necesita ningún frente político, sino política de hechos, como las vía entre La Laguna-Las Norias o Las Manchas - Puerto Naos”.

“No cabe duda que viven en otra realidad o la intentan tergiversar para generar más confusión y desasosiego entre la población”, subraya Perdomo, en referencia a las declaraciones vertidas por el candidato de CC al Cabildo y la candidata a la Alcaldía de El Paso sobre la carretera LP-2.

“Desde el Cabildo de La Palma no hemos parado de demandar la recuperación de la carretera LP-2, en las instancias donde se debe hacer, y estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno de Canarias acometerá estas obras en cuanto las condiciones así lo permitan, porque al igual que para la institución insular, para el Ejecutivo autonómico es una prioridad absoluta”, subraya el candidato socialista a la Presidencia del Cabildo.

En esta línea indicó que “el compromiso del Gobierno de Canarias en la reconstrucción de La Palma ”está fuera de toda duda en todos los frentes y, en particular, en materia de comunicaciones“. Así las cosas, recordó la ejecución de la carretera Las Manchas - Puerto Naos en un tiempo récord de 27 jornadas de trabajo. Al igual que la inversión del Gobierno de España en la ejecución de la carretera de la costa.

Borja Perdomo recuerda también que “el Cabildo Insular de La Palma acometió la conexión entre el norte y sur de las coladas, con la creación de la vía La Laguna - Las Norias, que ha representado un esfuerzo titánico no solo de la Administración insular, sino también de empresas y profesionales de La Palma”. Al tiempo que recalcó que el Cabildo también ha recuperado “más de una decena de caminos municipales, para dar acceso a zonas de viviendas que quedaron aisladas por las coladas”.

“Precisamente Coalición Canaria no es la formación política más adecuada para hablar de carreteras en La Palma, después de realizar una gestión tan nefasta, que tras vas varios años todavía estamos sufriendo los ciudadanos y ciudadanas de esta isla”, añade.

El candidato socialista advierte de que “el frentismo al que se suman algunos dirigentes políticos, para hacer ruido y tener cierta notoriedad política, no es el camino de la reconstrucción”. “Ahí no me van a encontrar ni a mí ni al partido que represento, porque desde el minuto uno que sufrimos la catástrofe natural hemos trabajado desde la unidad, el respeto a las personas y el compromiso que se ha ido traduciendo en hechos”.

Borja Perdomo ha hecho un nuevo llamamiento a Coalición Canaria a que, “de una vez por todas, asuma la realidad de la situación que vive La Palma, se ponga manos a la obra y trabaje desde la unidad en beneficio del interés general de la población palmera y no tratando de cosechar un presunto rédito político”.