El Cabildo refuerza su apuesta por la planificación del territorio en los Presupuestos de 2023

El Cabildo de La Palma incrementa su partida presupuestaria en 2023 en materia de Ordenación del Territorio, que crece hasta los 1,21 millones de euros, lo que representa una apuesta por seguir dotando a la isla de los instrumentos de ordenación necesarios para contribuir a la recuperación del tejido socioeconómico, que se ha visto seriamente afectado por la erupción volcánica, informa la institución en nota de prensa.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero responsable del área, Gonzalo Pascual, quien destaca que este fortalecimiento de la planificación territorial se desarrolla en un marco de crecimiento sostenible, respetuoso con los valores del patrimonio natural, social y cultural de la Isla Bonita.

Entre las partidas que contemplan las cuentas de 2023, figuran algo más de 465.000 euros para continuar con los instrumentos de ordenación en trámite, entre los que se encuentran las modificaciones del Plan Insular de Ordenación de La Palma; la elaboración de planes y normas de espacios naturales protegidos, así como la previsión de otras de carácter plurianual, tales como: la redacción del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tamanca; Redacción de las normas de conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de Aridane; Plan Insular de Ordenación de La Palma en lo referente a la ordenación turística insular; o la redacción de ordenanza provisional insular del complejo sociosanitario insular.

Asimismo, se prevé la continuación de los siguientes planes: modificación menor del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Buenavista“ (Breña Alta); redacción del Plan especial del paisaje protegido de El Remo (Los Llanos de Aridane); modificación menor del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Callejones” (Villa de Mazo), y la modificación menor no 3 del Plan Insular de Ordenación de La Palma en el área de actividad económica de Recta de Padrón-Paraje de Fátima (El Paso), todas ellas pendientes del informe ambiental para su aprobación inicial.

Por otro lado, se prevé contratar en 2023 los servicios para la redacción de la modificación sustancial parcial no 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (áreas económicas estratégicas); la redacción de la modificación menor no 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (áreas extractivas); la redacción de la modificación menor no 5 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (ordenación de equipamientos insulares); la redacción de la modificación menor no 1 del Plan especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias; la redacción de la Agenda Urbana de La Palma, y la redacción de la modificación sustancial parcial no 5 del Plan Insular de Ordenación de La Palma relativo a la prevención de riesgos.