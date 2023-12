Carlos Cabrera (PP): “CC no cumple con sus compromisos en las cuentas para el año 2024”

El consejero del Grupo Popular Carlos Cabrera “no ha dudado en señalar” que “CC no cumple con sus compromisos en las cuentas para el año 2024”, y asegura que “el presupuesto del Cabildo tiene, de una parte, un marcado carácter continuista, como no podía ser de otra manera, aunque prometieran novedosas aportaciones, de otra, contienen áreas de especial transcendencia que no cuentan con el apoyo económico suficiente”, se indica en una nota de prensa del PP.

Ante esta situación, Cabrera explica que “desde el PP presentaron una batería de enmiendas, que llegaba hasta los 16 millones de euros”, y en las que “una vez más el bienestar de las personas volvía a ser nuestro eje principal de trabajo, y al que destinábamos el grueso de esta inversión”.

Concretamente, se apunta en la nota, para el área de Acción Social se proponía un incremento de más de 8 millones de euros, pasando la subvención de ayudas económicas a los damnificados por el volcán de los 6 millones de euros a los 7.255.000 millones de euros, lo que suponía 1.255.000 millones de euros más; las ayudas económicas derivadas del volcán, los gastos de carácter inventariable, se proponía que alcanzasen los 12 millones, lo que suponía un aumento de 6 millones de euros más; y se solicitaba la creación de una subvención, dotada de 500.000 euros, para la adaptación de viviendas habituales de personas con discapacidad, y en situación de dependencia y o discapacidad.

En relación al empleo y a apoyo los autónomos que han visto sus negocios afectados de alguna forma por el volcán, el consejero del PP pedía que se incrementase esta partida en 2,5 millones de euros, con el fin de superar los 5,1 millones de euros. Cabrera recuerda que “no podemos olvidarnos que precisamente son estas personas los creadores de empleo en la Isla Bonita, y uno de los principales motores de la recuperación. Por lo que ahora más que nunca la primera Institución de la Isla debe estar a su lado”.

En materia de agua, se apunta en la nota, se proponía que al Consejo Insular de Aguas se le dotase de 3.637.100 euros, hasta llegar a los 13.137.100 millones de euros. El PP recuerda que “durante la pasada legislatura se hizo un importante esfuerzo en este área logrando grandes avances, y ahora no podemos permitirnos retroceder. Debemos recuperar esta inversión que eliminó CC del presupuesto de este año 2023”.

También se planteaba, agra, una partida para el estudio de viabilidad y redacción de proyecto del desdoble LP2 km 50-Rotonda de Las Hoyas hasta LP3 km 24-Campo de Fútbol de El Paso, dotado con 70.000 euros, “y cuya iniciativa fue aprobada en pleno, tras la propuesta que llevamos a cabo desde el Grupo Popular”.

En materia de Energía se solicitaba un incremento de más de 1,4 millones de euros. Concretamente, detalla, de 500.000 euros para la instalación de autoconsumo en inmuebles del Cabildo, llegando hasta los 600.000 euros; una dotación de 250.000 para la adquisición de puntos de recarga, hasta alcanzar los 300.000 euros; 90.000 euros más para el fomento de autoconsumo energético en empresas llegando a los 120.000 euros; y 550.000 para el fomento de autoconsumo energético a las viviendas, hasta alcanzar los 600.000 euros.

En cuanto a los estudiantes, “el presente y el futuro de la Isla Bonita”, los populares pedían que “se incrementase la partida en 300.000 euros, 200.000 euros para los estudiantes damnificados por el volcán, y una nueva subvención para estudiantes dotada de 100.000 euros”.

Por último, desde el PP señalan que “esperábamos que se tuvieran en cuenta estas propuestas, porque ahora más que nunca tenemos el deber de trabajar desde la unidad con el fin de dar respuesta a las necesidades de la Isla Bonita, pero lamentablemente no se aceptó ninguna de ellas”.