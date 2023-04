CC “logra alcanzar un acuerdo con la banca” para adelantar a los palmeros la devolución del 60% del IRPF

Coalición Canaria informa en nota de prensa que logró alcanzar este jueves “un acuerdo con las principales entidades bancarias en La Palma con el fin de adelantar a los palmeros y palmeras el importe íntegro de la devolución del 60% del IRPF sin ningún tipo de coste ni intereses”. Así lo anunció el candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse, junto a la candidata al Parlamento de Canarias por La Palma, Nieves Lady Barreto, y al cabeza de lista de los nacionalistas al Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, con representantes de las principales entidades bancarias en la Isla que se desarrolló en Santa Cruz de La Palma y donde se alcanzó el acuerdo.

Clavijo reconoció que “hoy es un día importante porque esta medida, fruto del compromiso que Coalición Canaria ha demostrado tiene con La Palma, permitirá que esos recursos, que ciframos en torno a 54 millones de euros, lleguen cuanto antes a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma y tengan un impacto positivo en la economía de la Isla, en el comercio, en la restauración”.

“Precisamente, fueron los nacionalistas canarios los que consiguieron incluir en los Presupuestos Generales del Estado la deducción del 60% del IRPF para todos los palmeros y palmeras, junto a otras como el plan de reconstrucción de La Palma o el plan de salud mental de los que, desafortunadamente, el Gobierno socialista no ha enviado aún ni un euro a pesar de que entró en vigor el 1 de enero de este mismo año el presupuesto”, dice.

Fernando Clavijo adelantó que “seguiremos luchando en Madrid y aquí porque nosotros, como hemos demostrado, no obedecemos a nadie más que a los canarios y canarias, en este caso a los palmeros y a las palmeras”. En este sentido, prosiguió, “la emergencia en La Palma no ha terminado, aunque para algunos parece que sí lo ha hecho; la emergencia no terminará hasta que se recupere todo lo que arrebató el volcán y hasta que eso no suceda los hombres y mujeres de Coalición Canaria vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”, entre ellos, “los que estamos hoy aquí, Lady Barreto desde el Parlamento, Sergio Rodríguez en el Cabildo de La Palma y Ángeles Fernández y Javier Llamas desde los ayuntamientos de El Paso y de Los Llanos”.

Al respecto, la candidata al Parlamento de Canarias por La Palma, Lady Barreto, hizo un llamamiento para “hacer un frente común de todas las instituciones para sacar a La Palma de donde está”. Barreto insistió en que “la emergencia continúa” y reprochó que “representantes públicos que gestionan en instituciones den a entender que está todo resuelto, que está resuelto el grave problema de la vivienda, de las infraestructuras y es absolutamente falso”.

Lady Barreto agradeció “el compromiso a las entidades bancarias y anunció que seguiremos trabajando para que esta Isla avance, para que se aprueben los decretos que tienen que regular el ámbito agrario y el urbanístico; llevamos un año escuchando que lo van a hacer y la realidad es que no lo hacen”.

La cabeza de lista al Parlamento puso como ejemplo “el decreto para facilitar la construcción en suelo rústico, un decreto que lleva más de una decena de modificaciones. No podemos seguir así, esos decretos son necesarios y se tienen que aprobar para facilitar que la gente pueda volver a trabajar el suelo agrario, que puedan volver a sembrar la finca aquellos que quieran y los que no quieran reciban el dinero y los que quieran esperar por la concertación lo hagan con todas las garantías”.

La candidata reconoció que “necesitamos al frente de las instituciones a personas que de verdad trabajen con aciertos y con errores, pero que cumplan aquello que prometen”. Nieves Lady Barreto puso como ejemplo el retraso en materia de carreteras o que los agricultores sigan esperando por las ayudas. “No es posible que todos hayan tenido que pagar por volver a sembrar estando las ayudas”, denunció.

En este caso, la dirigente nacionalista sostuvo que “hace más de dos meses que están los listados preparados y lo único que falta es mandarlos al Boletín y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ya tenemos que decirlo así, lo sigue retrasando intencionadamente”. Asimismo, aseguró que “no es posible que salga la ayuda del Estado a la bonificación del IRPF para el sector agrario publicada el día 25 de este mes y que se haya dejado fuera al sector de la uva. Se le da a Lanzarote pero no a La Palma y todo parece que por un despiste de la Consejería que una vez más se olvida del sector en La Palma y de lo que ha pasado y sigue pasando”.

El candidato a la Presidencia del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, sostuvo que el principal problema es que “ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias han entendido la dimensión de lo que ha ocurrido en La Palma”, por eso hoy, continuó, “hay mucha gente que aún no ha cobrado las ayudas”.

Para el candidato nacionalista “la respuesta de esas 11 visitas del presidente, Pedro Sánchez, y de las que ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias debe ser que la gente tenga en sus bolsillos lo que se le prometió para empezar a reconstruir sus vidas, para recuperar la economía”.

Sergio Rodríguez aprovechó para lanzar un mensaje a los palmeros y palmeras. “Necesitamos que los ciudadanos entiendan que al frente de las instituciones, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de La Palma, de los ayuntamientos, haya gente que quiera a la Isla de La Palma, que realmente les duela lo que pase aquí, que les duela ver a las personas sufriendo y eso no ha ocurrido por parte de los actuales responsables públicos en el Gobierno y el Cabildo”, aseveró.

El candidato a presidir el Cabildo de La Palma aseguró que “Coalición Canaria en esta isla tiene claro que por delante de los ciudadanos y ciudadanas de La Palma no puede haber absolutamente nada, son nuestra prioridad”. Rodríguez insistió en la recuperación de la LP-2. “Debe hacerse de manera urgente porque si no lo que vamos a hacer es empeorar los datos económicos”. También se refirió a la situación de Puerto Naos que, apuntó, “todos sabemos que es compleja pero lo que no puede ser es que no se pongan todos los recursos disponibles para que la gente esté informada, para dar certezas en lugar de incertidumbres”, concluyó.