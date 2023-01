CC da el sí al sexto decreto de medidas anticrisis en el Congreso por La Palma

Coalición Canaria (CC) ha votado este martes a favor de la convalidación del decreto anticrisis en el pleno del Congreso, indica en una nota de prensa. En respuesta al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, la diputada de Coalición Canaria María Fernández adelantó “el sí de los nacionalistas porque incluye medidas para la reconstrucción de La Palma”, añade. Sin embargo, aseguró que el decreto “sigue siendo insuficiente y alejado de la realidad que viven los más de dos millones de canarios por la subida de precios de la cesta de la compra, energía, transporte o combustibles”. Fernández insta al Gobierno a rebajar “el discurso triunfalista” de las medidas contra la inflación. “Estamos hablando de ayudas para que la gente recupere su vida”, dijo

La diputada de CC, se apunta en la notam, comenzó su intervención reclamando al Gobierno que “rebaje su discurso triunfalista”. Al respecto, insistió en que lo que “votamos hoy es la convalidación de un decreto de ayudas para quienes lo están pasando mal, los que hasta hace un año creían tener su vida resuelta y hoy no llegan a fin de mes” para agregar que “estamos hablando de ayudas, muchas de ellas de extrema necesidad, para ayudar a la gente a que recupere su vida” por lo que insistió, “no es motivo de triunfalismos ni celebraciones”.

Fernández , que aseguró que los nacionalistas no pueden rechazar un decreto que recoge medidas para la reconstrucción de La Palma, emplazó al Gobierno “a dar un paso más allá porque La Palma necesita certezas, no decretos con fecha de caducidad”.

Precisamente, se señala en la nota, abogó por un plan de reconstrucción a medio y largo plazo. “Los nacionalistas luchamos y logramos incorporar un plan con 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma, así como, 1,5 millones de euros para un plan de salud mental en la Isla o la bonificación del 60% de descuento del IRPF que supone una media de 300 euros más mensuales para los palmeros, para ayudarles a recuperar su vida, pero sigue haciendo falta un mayor compromiso y que las ayudas lleguen”.

La diputada nacionalista sostuvo en que hay “muchas realidades que no se están contemplando en los decretos, así como -reiteró- hay una realidad irrefutable y es que el dinero no está llegando a La Palma o por lo menos no está llegando a quienes tienen que llegar, a los afectados”. En este contexto, recordó que “hay centenares de hectáreas de cultivos sepultadas por el volcán, como lo están 1.000 camas turísticas y otras 4.000 siguen a día de hoy cerradas, pero esa realidad sigue sin querer ser abordada por este Gobierno que insiste en adoptar medidas vía decreto que ni son suficientes ni da certezas al pueblo palmero”, concluyó.