CC: “Nos decepciona ver al presidente del Gobierno de Canarias rechazando la rebaja del 60% del IRPF para los palmeros en lugar de pelear por ella”

Coalición Canaria lamenta en un comunicado “los esfuerzos del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para justificar que Pedro Sánchez no aplique el acuerdo del Congreso para rebajar el 60% del IRPF a todos los palmeros durante 10 años. Debe ser la primera vez en la historia que un presidente rechaza una medida fiscal que beneficia a una parte importante de sus ciudadanos”, lamentó Nieves Lady Barreto en una rueda de prensa ofrecida este martes junto a Sergio Rodríguez y María Fernández, diputada nacional de CC, acompañados de varios cargos del partido en la isla.

“Este acuerdo, como cualquier otra deducción, debe ser incluido en una ley”, explicó Barreto. “Puede ser mediante la modificación de la Ley del IRPF o recogiéndolo en la ley de los presupuestos generales, como se hace con otros tantos incentivos fiscales cada año, o incluso mediante uno de los muchos decretos ley que se aprueban a cada rato”.

La secretaria insular de CC, lamentó que “el presidente Ángel Víctor Torres y los miembros de su partido estén haciendo un esfuerzo enorme estos días para tratar de justificar que el Gobierno de España no quiera cumplir este acuerdo. Sin embargo, no hemos visto al presidente Torres ni tampoco al presidente del Cabildo salir a exigir al Gobierno de España que aplique esta medida de manera inmediata, que es lo que deberían estar haciendo”.

Nieves Lady Barreto aclaró que “de la rebaja del 60% de IRPF se benefician tanto los que tienen que hacer la declaración de la renta como los que no, incluidos los pensionistas o los autónomos”.

En este sentido, explicó que el acuerdo que CC sacó adelante en el Congreso es “calcado a lo que recoge desde hace años la Ley del IRPF para Ceuta y Melilla. Todo el que tenga una retención del IRPF se verá beneficiado. Solo por poner un ejemplo, quien cobre el salario mínimo interprofesional tendrá 149 euros más al mes en su nómina”.

“La Palma tras el Covid y tras la erupción ha perdido el 83% de su Producto Interior Bruto. ¿Hay alguien que crea, en este país, que tras haber perdido el 83% de nuestro PIB no necesitamos medidas fiscales como esta?”, se preguntó Barreto.

“Lo más asombroso es que estos días nos han acusado de romper la unidad política con esta propuesta. ¿De verdad rompemos la unidad por lograr el apoyo de la mayoría del Congreso? Si la unidad es conformarnos con dejar que la isla muera lentamente, que no cuenten con CC”. dijo.

El secretario de organización de CC, Sergio Rodríguez, destacó que la deducción del IRPF “permitiría que el dinero llegase al bolsillo de los palmeros, también al de los afectados. Para una familia que perdió su casa o está evacuada que tiene que pagar ahora mismo un alquiler, este dinero de más en la nómina sería una gran ayuda”.

“El voto en contra del PSOE nos entristece y, particularmente, me decepciona la actitud del presidente del Gobierno de Canarias”, reconoció. “No entiendo ese posicionamiento que va en contra de los palmeros y las palmeras”.

“Llevamos meses pidiendo certidumbre y lo única certidumbre que nos ha dado Pedro Sánchez al rechazar este acuerdo es que no quiere ayudar a La Palma”, lamentó.

La diputada nacional de CC, María Fernández, por su parte, denunció “la incoherencia de los que dicen que esta rebaja del IRPF es injusta. Quien lo dice no conoce la realidad; no sabe que el volcán paralizó vuelos, carreteras, la entrada de mercancías. Es no saber que paralizó la vida de todos, aunque la lava no pasara por su barrio”, señaló. “Decir que es injusto es no entender la realidad de la isla y no entender el sobrecoste de traer comida por barco por el incremento de los fletes”.

“Injusto es que haya gente que siga viviendo en hoteles, que haya gente que no ha recuperado su hogar, que lo pierdas todo y se piensen que con 60.000 euros vas a rehacer tu vida”, añadió.

“El Gobierno de España tiene que incluir esta rebaja del IRPF para La Palma en los próximos Presupuestos Generales del Estado, donde van a meterse todas las deducciones para el resto del país. No cabe otra opción”, insiste Nieves Lady Barreto. “Me cuesta creer que el Gobierno de España vaya a incluir en los presupuestos todas las medidas fiscales anunciadas para afrontar la crisis, menos esta”. “Y si nos dejan fuera, alguien tendrá que dar la cara y explicarles a los palmeros por qué nos dejan tirados”.