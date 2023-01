CC dice que PP y PSOE en el Cabildo votan en contra de su propuesta para “dar una solución” a las personas sin techo de La Palma

Coalición Canaria informa en nota de prensa que “en el último pleno del Cabildo, el grupo de Gobierno del PP y el PSOE volvió a rechazar una propuesta de CC para dar una solución habitacional a las 200 personas sin techo que, según datos aportados por Cáritas, hay en estos momentos en la isla viviendo en cuevas, en coches o en tiendas de campaña. Ya reclamamos al Cabildo en junio de 2021 que se involucrase ante el problema del ‘sinhogarismo’ en la isla y hemos vuelto a reiterar nuestra petición ante su agravamiento”, explica la consejera nacionalista Ángeles Fernández.

“Y es que, según datos aportados por Cáritas, en tan solo un año, de 2021 a 2022, las personas sin techo en La Palma han pasado de 130 a 200. En estos momentos en La Palma solo funciona la Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) de Cáritas, que ofrece servicio de día en Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane de comida, ducha y lavandería, y el centro Joel Álvarez, en Santa Cruz de La Palma, que cuenta con 7 plazas alojativas nocturnas que gestiona la parroquia de El Salvador. Son recursos completamente insuficientes”, asegura.

Ángeles Fernández alertó en el pleno de que “algunas personas afectadas por el volcán se alojaban antes de la erupción en infraviviendas y ahora no tienen a dónde regresar. Además, la escasez de viviendas disponibles en la isla ha disparado de manera anormal los precios de los alquileres. No hay viviendas en general, y las pocas que hay están a precios inasumibles para quienes no tienen recursos”, señaló.

Fernández también advirtió de que, aunque “la atención a las personas sin hogar es competencia de los ayuntamientos de la isla, sobrepasa a sus capacidades y deben intervenir el Cabildo y el Gobierno de Canarias porque este problema tiene que abordarse como una consecuencia colateral de la erupción”.

La moción presentada por CC “para implicar al Cabildo y al Gobierno de Canarias en la búsqueda de una solución fue rechazada por el PP y el PSOE, dándose, además, la incoherencia de que el PP introdujo una enmienda en la moción para que todas las fuerzas políticas se comprometieran con este problema y luego votó en contra de su propia enmienda”, asegura.

“La respuesta de la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, llegó en forma de nota de prensa donde asegura que el Cabildo 'continúa trabajando' de la mano con el Gobierno de Canarias para aumentar la respuesta a las personas sin hogar en La Palma. Es una vaguedad sin contenido y sin compromiso alguno”, lamenta Ángeles Fernández. “¿Qué trabajo es ese que han estado haciendo si cada vez son más las personas que están en la calle? Ni el Cabildo ni el Gobierno han puesto en marcha ni una sola medida para atajar el crecimiento desproporcionado del ‘sinhogarismo’ en la isla”, concluye.