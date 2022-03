CC exige al Cabildo el cierre del anillo hidráulico, abrir la pista de Fran Santana y el pago del 100% de las donaciones

Coalición Canaria (CC) reclama al Cabildo de La Palma que solucione con urgencia "tres problemas que están en su mano", indica en una nota de prena. “¿A qué están esperando para cerrar el anillo hidráulico por Fuencaliente y garantizar de una vez el agua de riego necesaria?”, pregunta Nieves Lady Barreto, portavoz de CC en la primera Corporación. “Lo ha pedido desde finales de septiembre el sector, lo acordó el CIALP (Consejo Insular de Aguas) en mayo y lo hemos reiterado en numerosas ocasiones. Ya se perdió una cosecha y ahora habrá que pagar otra, las fincas se han secado”, añade.

En opinión de la portavoz nacionalista, se apunta en la nota, si la obra del cierre del anillo se hubiera empezado en octubre, ya hace algunos meses que estaría en funcionamiento y se hubieran salvado fincas de plátanos. “Nadie se explica por qué no se ha hecho. No se puede entender el empeño del Cabildo por retrasarlo todo”.

Del mismo modo, añade, no se entiende que tras solicitarlo "en reiteradas ocasiones los afectados, el Ayuntamiento de El Paso, y también nosotros en el Cabildo, no se estén realizando ya trabajos para acondicionar la pista Fran Santana de manera que se pueda circular por ella para conectar con la zona sur de la colada. Ahorraría casi una hora de trayecto a los vecinos y trabajadores que tienen que acceder a diario a Las Manchas y a la costa. ¿Por qué no se ha hecho ya?”, insiste Nieves Lady Barreto. “Es algo sencillo de ejecutar y depende de la voluntad del Cabildo”, apunta.

Tampoco "hay explicación para que de los 12,6 millones de euros que ha recibido el Cabildo de las donaciones solidarias, solo haya entregado 5,6 millones a los afectados. No han distribuido ni la mitad del dinero, ¿por qué?, insiste la portavoz. “Actúan como si el dinero fuera del Cabildo y no lo es. Es dinero de la gente y el Cabildo es un simple intermediario. Pero lo está entregando a cuentagotas mientras sigue habiendo afectados pasándolo muy mal”.

CC pide al grupo de Gobierno que atienda a las propuestas de los afectados y de los ayuntamientos del Valle de Aridane porque "son prácticas, perfectamente realizables y facilitarían mucho el día a día de las personas. Eso es poner, de verdad, a las personas por delante. ¿Por qué hay que llevar a la gente a la desesperación para decirles si hay solución o no? Se trata de poner interés en resolver los problemas y ponerse en lugar de las personas”, concluye Barreto.