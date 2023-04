CC: “Las notas propagandísticas del Cabildo ignoran los datos oficiales para vender una gestión inexistente”

CC informa en un comunicado que ha puesto de manifiesto en el pleno del Cabildo celebrado este viernes “su preocupación no solo por la absoluta falta de gestión en el área de Medio Ambiente del Cabildo, sino por la falta de conocimiento de la consejera María Rodríguez sobre las cifras oficiales de su propia Consejería. Los datos del documento oficial del Cabildo sobre ejecución presupuestaria son los que son, no los inventa Coalición Canaria”, explica la consejera nacionalista Carmen Brito, quien asegura que “las notas propagandísticas del Cabildo ignoran los datos oficiales para vender una gestión inexistente”.

“Recalcamos que siempre hablamos de inversiones, que es el dinero que debe ir a nuevas infraestructuras o a mejorar las existentes, a obras, a la adquisición de más medios, a planes de actuación en el medio ambiente, etc. Es aquí, en este apartado, donde la gestión política tiene que hacer su trabajo para que las obras y los planes de actuación salgan adelante, para promover nuevos proyectos, para que se convoquen los concursos y salgan las licitaciones”, aclara la consejera de CC.

“Y la realidad de los datos oficiales es que el presupuesto para inversiones en Medio Ambiente de 2019 a 2022 suma 24 millones, de los que solo se han invertido 9”, añade.

“El año pasado, por tomar solo el ejemplo más cercano, el presupuesto para inversiones en Medio Ambiente era de 9.202.132 euros y la Consejería cerró el ejercicio presupuestario con una ejecución del 30,42%, dejando sin ejecutar 6.402.944 euros”.

“A pesar de tan raquítica ejecución el año pasado, María Rodríguez recibió este año 2023 aún más presupuesto para inversiones, alcanzando los 11.009.871 euros, y cuando estamos ya en el segundo trimestre del año solo se ha ejecutado el 1,33%. Esos son, de nuevo, los datos del documento oficial de ejecución presupuestaria emitido a solicitud de Coalición Canaria el 13 de abril, hace una semana”, asegura.

“¿Por qué se le dan 11 millones de presupuesto a una consejera que en toda esta legislatura no ha sido capaz de ejecutar nunca más de 3,5 millones de inversiones al año? Porque en eso consiste el pacto PP-PSOE en el Cabildo: en repartirse el dinero buscando que todos los consejeros estén contentos, pero sin tener en cuenta ni la capacidad de ejecución ni las necesidades reales de la isla y de la gente. Un presupuesto inflado de manera artificial, año tras año, solo sirve para que la consejera pueda sacar notas de prensa, pero no repercute de manera real en la isla, puesto que no se ejecuta sino un mínimo porcentaje”, señala Carmen Brito.

“Por supuesto que hay otros apartados en el presupuesto de una consejería a parte de la inversión, como las partidas que van al pago de las nóminas o de los gastos ordinarios (luz, agua, alquileres, renting, etc.), donde la ejecución es correcta, sin embargo, esta es justo la parte que no depende de la gestión política”, subraya.

“También es cierto que María Rodríguez cuando habla de los planes y proyectos medioambientales que están en marcha no aclara que gran parte de ellos se han externalizado, generando malestar entre el personal de la Consejería que advierten del riesgo de desmantelamiento del servicio”, añade.

“Si a María Rodríguez le preocupan de verdad los trabajadores de su Consejería debería escucharlos porque a lo largo de estos más de 3 años le han planteado reiteradamente sus problemas y no se los ha solucionado”, explica Carmen Brito, que “le afeó durante el pleno a la consejera de Medio Ambiente que se escudara poniendo por delante a los trabajadores de su área para excusar su nefasta gestión”.

“La consejera debería asegurarse de que sus trabajadores cobran las horas extras en tiempo y forma; debería preocuparse del mal estado de los vehículos, que son un peligro; debería preocuparse del estado lamentable de las instalaciones en las que muchos agentes de medio ambiente tienen que trabajar o de la falta de técnicos y de personal para cubrir algunos retenes porque no se están cubriendo vacaciones, ni jubilaciones ni bajas laborales”, expone Brito.

“Acabando la legislatura, CC no espera de este grupo de Gobierno ni un mínimo de autocrítica, porque nunca la han tenido, pero no vamos a callar ante quienes tratan de esconder su nefasta gestión detrás de propaganda, mentiras y cifras manipuladas”, concluye.