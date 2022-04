CC pide al Gobierno de Canarias y al Cabildo que “expliquen a los vecinos afectados cómo va a ser el trazado definitivo de la carretera de la costa”

Coalición Canaria pide al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma que “expliquen a los vecinos de Tazacorte cuál va a ser el trazado definitivo de la nueva carretera de la Costa”. “Una vez más, se están tomando decisiones a espaldas de las personas, generando aún más angustia e incertidumbre”, denuncia la portavoz nacionalista en la Corporación insular Nieves Lady Barreto.

“Se ha anunciado que el día 18 de abril van a empezar las obras, que tienen 38 millones de euros de presupuesto, de los que 9,2 millones son para expropiaciones, pero, a día de hoy, nadie sabe cuál va a ser el trazado real y qué expropiaciones se van a hacer”, advierte Barreto. “Esto colma el vaso de la desesperación de muchas personas”, añade.

En este sentido, la portavoz de CC en el Cabildo se pregunta “cómo es posible que faltando solo dos semanas para que comiencen los trabajos de la nueva carretera, nadie del Gobierno de Canarias ni del Cabildo se haya sentado con los vecinos para explicarles el proyecto”.

CC ha pedido en el Cabildo que se convoque a la Comisión de Infraestructuras para que expliquen el proyecto. “Es una obra del Estado, pero el grupo de Gobierno del Cabildo ya conoce el proyecto. Que no vayan a decir lo contrario porque eso no se lo cree nadie; que no mientan a los vecinos”, afirma Nieves Lady Barreto. “Reclamamos información clara de manera urgente. ¿A qué esperan para reunir a los vecinos y dar la cara?”, concluye.