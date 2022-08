CC reclama “las ayudas prometidas al sector primario” tras la erupción y alerta de que “la incertidumbre favorece la especulación”

Coalición Canaria (CC) reclama “el cumplimiento de todas las ayudas prometidas al sector primario palmero tras la erupción” y alerta de que “la incertidumbre favorece la especulación”, destaca en una nota de prensa.

Fernando Clavijo y Nieves Lady Barreto denunciaron este miércoles en rueda de prensa la situación que atraviesa un sector “que está sufriendo no solo el coste de la crisis económica mundial, sino la incapacidad de los gobiernos de España y de Canarias para resolver sus incertidumbres 11 meses después del volcán”, tal y como señaló el senador de CC, se indica en la nota.

Barreto alertó sobre “la actividad de grupos inversores externos que, aprovechando esta situación de incertidumbre, están haciéndose con la propiedad de muchas fincas”. “Ese no es el modelo del plátano en La Palma, donde los grandes propietarios son la minoría y las fincas son mayoritariamente explotaciones en manos de pequeños y medianos propietarios y proporcionan una renta complementaria a miles de familias”, señaló. “No podemos permitirnos un Gobierno que favorece la especulación y eso es lo que está pasando”, añadió.

Fernando Clavijo pidió “respeto y certezas para La Palma”, apuntando que “las visitas están bien si vienen acompañadas de hechos y una cosa es venir a darse un paseo y tomarse un café y otra cosa muy distinta es la realidad que están viviendo los palmeros”, dijo en referencia a la reciente visita de Pedro Sánchez a la Isla. “Nosotros no vamos a ser cómplices de ese intento de camuflar la realidad y dibujar un escenario idílico en el que todo es maravilloso, los recursos llegan y la gestión es fantástica”, aseguró, al tiempo que lamentaba que el Cabildo, principal institución de la Isla, “agacha la cabeza, aplaude, sonríe y es cómplice de la desidia”.

En este sentido, Nieves Lady Barreto indicó que “ni los gobiernos de España y de Canarias ni el Cabildo han puesto sobre la mesa una sola medida de calado para garantizar el futuro del sector agrícola. Hay que tomar decisiones valientes y ponerlas en práctica, y no vivir solo de anuncios”, advirtió.

Recordó, asimismo, que “uno de los muchos asuntos que siguen sin resolverse es el pago de la cosecha de este año que se ha perdido, la que tendría que cortarse ahora y que no se va a poder cortar”. Señaló, igualmente, que “hay que saber de una vez qué pasa con el incentivo de 20 céntimos que se prometió a los plataneros que decidieron no abandonar la cosecha durante la erupción. Nada se sabe de esa ayuda a pesar de que se comprometió a ello el ministro de Agricultura”.

La secretaria insular de CC apuntó de que “la situación de falta de ayudas está llevando a muchos agricultores a endeudarse con préstamos personales para volver a poner en marcha sus fincas” y recordó, en este sentido, que “tampoco se sabe nada de la ayuda para la reconstrucción de las fincas y los invernaderos dañados que anunció el Gobierno de Canarias. No nos cabe en la cabeza que no se haya hecho la gestión para que los agricultores sepan, al menos, con cuánto dinero van a contar y tener así la certidumbre de que van a poder arreglar sus fincas”.

“Tampoco se han compensado las pérdidas de los subsectores, valoradas en 4 millones de euros, y la ayuda de 270.000 euros que ha anunciado la Consejería de Agricultura es una miseria”, añadió.

Tanto Fernando Clavijo como Nieves Lady Barreto, se indica en la nota, mostraron su preocupación por el agua de riego que, “11 meses después de la erupción, sigue sin estar garantizada. Se está dando la situación -explicaron- de que algunos agricultores se han visto obligados a instalar depósitos portátiles en las fincas, que llenan de agua con cubas, para luego regar las plantas a mano, mientras llevan reclamando desde octubre que el Cabildo acometa la obra del cierre del anillo insular desde Fuencaliente, tal y como se decidió en el Consejo Insular de Aguas meses antes de la erupción”.

Respecto a “la finca comunitaria que estudia el Gobierno de Canarias”, la secretaria insular de CC advirtió de que “el plazo de 5 años para ponerla en marcha del que se está hablando es inasumible”, al tiempo que cuestionó que “nadie haya consultado a quienes tienen sus fincas bajo la lava si quieren o no participar en ese proyecto”.

“Desde el inicio de la erupción hemos puesto propuestas sobre la mesa y hemos exigido que se cumpla lo que se promete y así seguiremos haciendo. CC ha ofrecido unidad desde el minuto cero, pero no vamos a callarnos ante quienes no resuelven los problemas de la gente. Vamos a seguir exigiendo que haya futuro para esta Isla y eso se consigue poniendo dinero sobre la mesa para que la gente recobre el valor de lo que ha perdido. Sin eso, no habrá reconstrucción real”, concluyó Nieves Lady Barreto.