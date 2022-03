CC reclama modificar de “una vez el decreto urbanístico” de reconstrucción para “ampliar su ámbito a toda La Palma”

Coalición Canaria (CC) reclama al Gobierno de Canarias que modifique de “una vez el decreto urbanístico para ampliar su ámbito de aplicación a toda La Palma”, indica en una nota de prensa. “El presidente del Gobierno se comprometió hace semanas y no lo ha hecho”, recuerda Nieves Lady Barreto, diputada de CC por La Palma en el Parlamento regional. “Ni el decreto, ni las viviendas, ni ayudas al alquiler... ¿a qué está esperando?”.

El Consejo de Gobierno aprobó en el pasado 19 de enero el decreto ley autonómico que adopta medidas urgentes en materia urbanística para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica, con el fin de que las personas que hayan perdido sus viviendas puedan proceder a la reconstrucción de otras.

“Nosotros seguiremos insistiendo hasta conseguirlo, porque hay cosas que podrían estar resueltas ya y no hay justificación para este retraso”, añade la diputada palmera. “Retrasar las decisiones y anunciar cosas que después no se hacen solo consigue que las personas se desesperen y sufran. No se está poniendo a las personas por delante”.

Barreto insiste en que “debe facilitarse que las personas que ya tienen terrenos fuera de los tres municipios del Valle de Aridane, o que tienen la oportunidad de adquirirlos, puedan también construir su vivienda aplicando las ventajas de este decreto”.

“A quienes ya tienen un terreno en otra parte de la Isla no se les puede decir que si quieren reconstruir su casa tienen que comprar otro en el Valle, porque la mayoría de ellos no tiene recursos para hacerlo”, apunta la diputada palmera al tiempo que señala que “el decreto está generando especulación en los precios”. “Si lo abriéramos al resto de la Isla, esos precios bajarían por una cuestión de pura competencia”, añade.

En la nota se apunta que “hay 573 familias que han perdido su vivienda habitual y las viviendas provisionales que ofrece el Gobierno no llegan a 100; siguen sin entregarse las casas de madera y las casas contenedor y las ayudas al alquiler anunciadas el 8 de diciembre por el Gobierno tampoco se han entregado”.

“Actualmente hay personas viviendo en garajes y en caravanas, o varias familias compartiendo viviendas pequeñas y haciendo turnos para ir al baño y comer o repartidas en varias casas, con los padres por un lado y los hijos por otro”, agrega. “Y, encima, el Cabildo quiere que los 453 afectados que están en los hoteles empiecen a desalojarlos. Ya sabemos que los hoteles no son lugares para vivir, pero menos lo son los garajes y las caravanas”, concluye Nieves Lady Barreto.