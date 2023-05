Clavijo se compromete a devolver a los palmeros “el valor real de lo que les arrebató el volcán”

El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió a devolver “a los palmeros y palmeras el valor real de lo de que les arrebató el volcán” en una reunión con representantes de asociaciones vecinales y de las plataformas de afectados por la erupción volcánica en la que intervino la portavoz de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados y candidata al Parlamento por Tenerife, Ana Oramas, la cabeza de lista al Parlamento por la isla de La Palma, Nieves Lady Barreto, y el candidato al Cabildo, Sergio Rodríguez, indica CC en una nota de prensa.

Clavijo denunció que “hay un interés de los Gobiernos de Canarias y España por trasladar que la situación en la Isla se ha resuelto, pero esa no es la realidad”. Para el candidato a la Presidencia de Canarias “la emergencia en la Isla no ha terminado y no lo hará hasta que se resuelva hasta el último de los problemas que ocasionó el volcán desde devolver a los afectados el valor real de lo que perdieron -insistió- hasta dar una respuesta al sector agrario o reponer las infraestructuras”.

El cabeza de lista de los nacionalistas canarios destacó entre sus prioridades la creación de un Consorcio que gestione los fondos para la reconstrucción y marque las prioridades, así como, la aprobación de la Ley del Volcán, que reconozca los derechos de los afectados y afectadas de La Palma y de futuras erupciones en Canarias. El líder de los nacionalistas canarios, se apunta en la nota, se comprometió a trabajar en la reconstrucción de la Isla junto a los palmeros y palmeras porque “nadie mejor que ustedes conocen cuáles son las prioridades para salir adelante y para que esta Isla vuelva a recuperar el pulso que paralizó el volcán el 19 de septiembre de 2021”.

La candidata de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias por La Palma, Nieves Lady Barreto, apuntó que el principal escollo de La Palma “no es una cuestión de dinero, que también hasta que se restituya todo lo que se perdió por la erupción, el principal problema es la falta de voluntad política de los Gobiernos de Canarias y de España y del Cabildo de La Palma”.

Sergio Rodríguez, por su parte, advirtió que el Cabildo de La Palma es el que tiene que liderar la reconstrucción del Valle y la recuperación económica y social de la Isla “y hacerlo sin perder el tiempo, algo que ahora no está pasando”.

En este contexto la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y candidata al Parlamento por Tenerife, Ana Oramas, rindió cuentas del trabajo de los nacionalistas canarios en las Cortes para atender a la situación de La Palma. Oramas repasó frente a los representantes de las plataformas de afectados desde la negociación “truncada por el propio Gobierno de Canarias liderado por Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez” de un Plan de Reconstrucción de 700 millones de euros que abarcaría desde las indemnizaciones, ayudas al sector agrario, salud mental, infraestructuras, viviendas, medidas fiscales, ayudas a autónomos, entre otras, que recordó “ya habíamos cerrado con el PSOE en el Congreso y con Moncloa para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 hasta los logros alcanzados para las cuentas de 2023”.

Oramas reconoció que el Ejecutivo canario “no pudo frenar en esta ocasión acuerdos tan importantes para la Isla como el 60 % de deducción del IRPF durante dos años para todos los palmeros y palmeras, el Plan de Reconstrucción de La Palma con dos anualidades de 100 millones de euros, el plan de becas para estudiantes universitarios y de FP o el Plan de Salud Mental”, porque “el PSOE necesitaba los votos de Coalición Canaria en Madrid”.

Sin embargo, se añade en la nota, sí reconoció que medidas que entraron en vigor el pasado 1 de enero con los PGE “no se han materializado por la falta de voluntad y la desidia del Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias que no han reclamado el dinero para el Plan de Salud Mental, dotado con 1,5 millones de euros, y que corre el riesgo de perderse si no se ejecuta cuanto antes, o el Plan de Reconstrucción de La Palma”.

Precisamente, la candidata al Parlamento de Canarias por La Palma, Nieves Lady Barreto, manifestó que “la prioridad ahora es que el dinero de ese Plan de Reconstrucción llegue a La Palma, al bolsillo de la gente” e insistió en que el problema “está en las instituciones, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias que no han hecho la tarea”. Barreto puso como ejemplo las dificultades que “siguen viviendo muchos ciudadanos y sectores en la Isla que año y medio después siguen esperando por un decreto de vivienda o un decreto agrario que sigue sin aprobarse y las fincas sin sembrar. La Palma no puede seguir esperando por decretos que no llegan, necesita salir adelante y necesita hacerlo cuanto antes”.