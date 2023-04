Coalición Canaria La Palma aprueba todas sus listas electorales para los 14 ayuntamientos, el Cabildo y el Parlamento

El Consejo Político insular de Coalición Canaria La Palma celebrado este martes ha aprobado las listas electorales del partido para los 14 ayuntamientos de la Isla, para el Cabildo y para el Parlamento, indica en una nota de prensa.

“Hemos concluido el proceso justo el día en el que se publica la convocatoria de las elecciones y lo hemos cerrado de la mejor manera posible: conformando para los 14 municipios, para el Cabildo y para el Parlamento equipos sólidos con personas capacitadas y dispuestas para sacar la Isla adelante”, destaca Nieves Lady Barreto, secretaria insular del partido. “El compromiso que han asumido estos casi 200 hombres y mujeres es el de trabajar con toda su fuerza, porque esa es la marca de Coalición Canaria y no entendemos la política de otra manera”, dijo.

“Estamos en un momento decisivo para la isla y nuestro compromiso es que no vamos a dejar escapar esta oportunidad. Por eso, pedimos al resto de partidos responsabilidad y unidad ante este momento tan complicado que afronta La Palma para poder tomar decisiones valientes y llevarlas a cabo”, añade.

“Hace 12 años, PP y PSOE se unieron para echarnos de todas las instituciones y es algo que han ido haciendo en todos estos años”, recuerda Barreto. “Nosotros no entendemos los pactos para echar a otro, los pactos son para hacer cosas, para construir, para planificar el futuro y eso es lo que le pedimos tanto al PP como al PSOE: que pongamos en común los proyectos que hay que hacer en un momento tan decisivo como este, desde la unidad y no la confrontación, para sacar a la Isla adelante. Hay que mirar por La Palma y no por los intereses de los partidos políticos”.

“Necesitamos mayorías que nos permitan gobernar para poder poner en marcha los planes, las medidas y las acciones que queremos hacer en La Palma”, concluye la secretaria insular de CC.