El Parlamento aprueba que se compense el precio de los combustibles en La Palma, La Gomera y El Hierro

El debate de una proposición no de ley en la que el grupo Mixto pedía que se compensase el precio de los combustibles en La Palma, La Gomera y El Hierro se convirtió este miércoles en escenario de acusaciones de populismo e insularismo "del peor" al líder de ASG, Casimiro Curbelo.



El cruce de críticas se suscitó a raíz del debate en el pleno parlamentario de la citada proposición no de ley, que finalmente fue aprobada, y en cuya defensa Casimiro Curbelo pidió establecer una compensación económica como medida correctora del elevado precio del combustible en las citadas islas frente a Tenerife y Gran Canaria.



"Aquí falla algo", señaló Curbelo, quien atribuyó este aumento del precio al sobrecoste derivado de la doble insularidad y no a una causa "monopolística" y por ello reclamó que no se perpetúe más en el tiempo esta "injusticia" y evitar así "las dos realidades" del Archipiélago.



Sin embargo la diputada socialista Ventura del Carmen Rodríguez recordó a Curbelo que, como presidente del Cabildo de La Gomera, había anunciado hace meses una bajada de los precios en el combustible tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con su homóloga en El Hierro, Belén Allende.



"¿Aquello fue un error o una broma?", preguntó Rodríguez, quien insistió en que se trata de abaratar los costes, no de compensarlos, y por ello presentó una enmienda para antes que nada realizar un estudio que esclarezca las causas de este problema.



Astrid Pérez, del grupo Popular, presentó igualmente otra enmienda para aplicar la misma medida a Lanzarote, pues es una de las islas con la gasolina más cara de Canarias y el Gobierno regional, dijo, "se ha lavado las manos ante esta realidad".



Curbelo rechazó ambas enmiendas porque en su opinión "de estudios estamos hasta la coronilla", en el caso de la del PSC, y en la del PP porque Lanzarote vive "una realidad diferente".



Acusó además a Ventura del Carmen Rodríguez de "mentir" para buscar titulares mientras que él siempre ha dado "la cara" por los gomeros, a lo que la diputada socialista replicó que es verdad que da la cara ante los ciudadanos pero "muchas veces no les cuenta la verdad completa".



Gladys Acuña, de Nueva Canarias, se dirigió a su vez a Curbelo para indicarle que no iba a admitir bajo ningún concepto que le digan que Lanzarote tiene una realidad distinta "porque aportamos más y lo que recibimos a cambio son diferencias, diferencias, diferencias".



"Si ustedes sufren la doble insularidad nosotros también y por ello le pido solidaridad también con Lanzarote y La Graciosa", solicitó Acuña.



Francisco Déniz, de Podemos, acusó al líder de ASG de estrategia "claramente electoral" y ahí tiene "el tanque medio vacío", por lo que quiere enfrentar a los gomeros "con victimismo" con el resto de islas "pero son inteligentes y no van a caer en esa trampa".



Cuando se pide dinero público hay que fundamentarlo con datos y con estudios, prosiguió Déniz, quien recordó que el Gobierno de Canarias no tiene competencia en el control de los precios "y usted lo que quiere es que mañana los medios digan que estaban todos en contra de La Gomera y usted es el salvador".



Esto es populismo, decir a la gente lo que quiere oír y su propuesta huele "a insularismo del peor", recriminó el parlamentario de Podemos.