Diana Lorenzo llevará al Parlamento “la posible desaparición” de la ruta de Naviera Armas que une La Palma con Tenerife

La diputada de CC La Palma, Diana Lorenzo, llevará al Parlamento de Canarias “la preocupación por si, tras la venta del buque Volcán de Taburiente anunciada recientemente por Naviera Armas, se mantendrá la ruta diaria que une La Palma con Tenerife a través del Puerto de Los Cristianos. ”La pérdida de esta conexión puede suponer una importante pérdida de conectividad, no solo para el transporte de personas, sino para el transporte de mercancías y esperamos que Armas la mantenga“, señala.

“Hasta el momento, la naviera no ha informado de si este buque será o no sustituido por otro que preste el mismo servicio”, plantea la diputada palmera, que preguntará al consejero de Transportes del Gobierno de Canarias “si se están barajando alternativas para que la isla no pierda esta conexión, como la de establecer una Obligación de Servicio Público (OSP)”.

“Creo que es importante aclarar estas dudas cuanto antes porque la desaparición del Volcán de Taburiente puede afectar a la llegada de suministros a la isla, ya que transporta diariamente unos 20 trailers de mercancía”, explica Diana Lorenzo.

“Nos preocupa que pase con la conexión de Armas entre La Palma y Los Cristianos lo mismo que ha pasado en Fuerteventura con la ruta entre Morro Jable y Las Palmas, que ha pasado de ser diaria a funcionar solo los fines de semana”, añade.

“Se da la circunstancia de que el Volcán de Taburiente es un buque de gran capacidad diseñado con medidas específicas para poder operar en el puerto de Los Cristianos y es también el único de esta compañía que puede atracar en el Puerto de Tazacorte”, destaca.