“Es necesario diversificar la economía de La Palma pero no sustituyendo la agricultura por el turismo”

El candidato de Izquierda Unida Canaria (IUC) a la Presidencia del Cabildo y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, Felipe Ramos, ha asegurado en una entrevista con este digital que “las altas tasas de paro son consecuencia de una economía insular centrada en un sector servicios poco diversificado que expulsa a una parte de nuestros jóvenes formados a Tenerife, a Madrid o al extranjero”. Considera que “es necesario avanzar hacia la diversificación económica de La Palma, pero no como algunos partidos y sectores empresariales entienden, sustituyendo la agricultura por el turismo, sino generando un equilibrio entre este último, el sector primario y las pequeñas industrias de transformación de productos locales”. Ramos defiende “un Cabildo que tenga entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que apueste por la economía productiva y oriente a la empresa pública Sodepal hacia la transformación y comercialización de productos del sector primario”. El objetivo de IUC, subraya, es “poner las instituciones al servicio de la mayoría social”.

-Encabeza las candidaturas a la Presidencia del Cabildo y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane y ha asegurado que se trata de “un reto personal y político”.

-Sí, un reto personal por el esfuerzo que supone, no dedicándome en exclusiva a la política, encabezar dos candidaturas. No puedo dedicarle por mi horario laboral el mismo tiempo que los candidatos y candidatas de otros partidos que concurren, pero el que yo no pueda estar en todas partes (actos, repartos, reuniones...), no significa que el resto de compañeros y compañeras que forman parte de las listas no suplan con su labor militante esas ausencias. IUC en La Palma es un proyecto colectivo y no el proyecto individual de Felipe Ramos. Además, políticamente es un desafío enorme presentarme a dos instituciones con el objetivo, en caso de obtener representación, de compaginar el trabajo político tanto en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane como en el Cabildo.

-¿Cómo afronta IUC en La Palma las elecciones del 26M?

-Con la tranquilidad de haber trabajado de forma continua en las instituciones, sin haber dejado de estar en la calle con los sindicatos, con el movimiento feminista, con los pensionistas, con los estudiantes, en defensa de nuestro territorio y medio ambiente a lo largo de estos cuatro años. Hemos hecho una importante labor de control y fiscalización en Tazacorte y Los Llanos de Aridane, pero también de presentación de numerables propuestas demostrando que si tenemos el apoyo de la ciudadanía palmera contamos con programas de gobierno viables para cambiar las políticas hasta ahora desarrolladas por PSOE, CC y PP en las diferentes administraciones de la Isla.

-¿Qué valoración hace de las políticas desarrolladas por el Cabildo en la legislatura que acaba?

-Una valoración negativa, porque mientras la situación socioeconómica de la Isla es negativa, con una tasa de paro del 22%, sin expectativas para jóvenes y desempleados, a los que ahora se les penaliza teniendo que pagar parte del bono de la guagua. PSOE y CC, pero también el PP, han hablado un día sí y otro también de grandes proyectos, de hormigón y asfalto, y poco o nada de intentar, dentro de las limitaciones que tiene una administración local, generar las condiciones para que la situación social de la Isla cambie.

-¿Y en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane?

-Hemos tenido cuatro años en los que el PP no ha contado con un programa de gobierno para el municipio. Su gobierno se ha basado en la gestión del día a día y en la propaganda continua. Hemos tenido un grupo de Gobierno más pendiente de gobernar a base de fotos en redes sociales y fiestas en la Plaza de España que de establecer unas prioridades y unos objetivos claros. Además, hemos tenido un Gobierno nada sensible con los vecinos y vecinas más vulnerables económicamente, porque la lucha contra la pobreza y la exclusión social no ha sido su prioridad, como tampoco poner encima de la mesa propuestas para empezar a solucionar el grave problema en el acceso a la vivienda que existe en el municipio.

-En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene la Isla en la actualidad?

-Las altas tasas de paro consecuencia de una economía insular centrada en un sector servicios poco diversificado que expulsa a una parte de nuestros jóvenes formados a Tenerife, a Madrid o al extranjero, pero que tampoco ofrece oportunidades a mayores de más de 50 años, con experiencia, que en ocasiones ven cómo la economía sumergida o los planes de empleo (convenios) son la única forma de obtener unos ingresos.

-¿Qué modelo económico defiende para La Palma?

-Un Cabildo no puede cambiar el modelo productivo de la Isla, ya nos gustaría. Pero sí puede orientar sus recursos y sus políticas públicas a acciones que contribuyan a generar puestos de trabajo y economía productiva. Es necesario avanzar hacia la diversificación económica de la isla, pero no como algunos partidos y sectores empresariales entienden, sustituyendo la agricultura por el turismo, sino generando un equilibrio entre este último, el sector primario y las pequeñas industrias de transformación de productos locales, un terreno prácticamente desconocido en la Isla y en el que Sodepal podría cumplir un papel fundamental. También fomentando nuevos estudios universitarios de grado y posgrado, así como una mayor oferta de Formación Profesional. Luchando por aumentar las especialidades sanitarias y los recursos para que nuestros mayores no tengan que ir a Tenerife a hacerse una prueba o a pasar una revisión. Y también apostando, con recursos económicos, por un cambio de modelo energético que nos permita una isla autosuficiente y no dependiente de las energías fósiles.

-¿Cuáles son sus prioridades en la gestión pública?

-Defendemos un Cabildo que tenga entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que apueste por la economía productiva y oriente a la empresa pública Sodepal hacia la transformación y comercialización de productos del sector primario, que luche contra los efectos del cambio climático en la isla con acciones concretas y específicas en materia de reducción de emisiones de CO2, políticas de ahorro para paliar la sequía, reducción de residuos y transformación de nuestro modelo energético. Además, necesitamos un Cabildo participativo y realmente transparente, donde se establezcan mecanismos para que la ciudadanía decida una parte del presupuesto o para que las sesiones plenarias se transmitan on line y se celebren a unas horas que favorezcan la asistencia del público.

-¿Qué mensaje quieres hacer llegar a los ciudadanos?

-El mensaje de que con su voto el próximo domingo es posible que otros partidos políticos que no sean los que han gobernado las instituciones de la Isla estén al frente de su Ayuntamiento y de su Cabildo. Como te decía, hemos sido serios, firmes y rigurosos cuando nos ha tocado fiscalizar la labor de los distintos grupos de gobierno, pero también hemos demostrado que si contamos con el apoyo necesario podemos mantener esa seriedad para gobernar poniendo las instituciones al servicio de la mayoría social.