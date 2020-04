"No habrá más vuelos Madrid-La Palma mientras dure el confinamiento"

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, ha asegurado este martes que “no volverán a entrar más vuelos en La Palma procedentes de la Península” mientras “dure el confinamiento” por la pandemia de coronavirus. Señala que ese ha sido el acuerdo alcanzado "directamente" con Iberia. Por tanto, subraya, “no habrá más” enlaces aéreos Madrid-La Palma hasta que no se pase la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

En su momento, apunta, “solicitamos a la autoridad competente que paralizara estos vuelos, pero dado que no lo había hecho hasta ahora hemos decidido hacer la gestión nosotros mismos”. El titular de la institución insular agradece “la colaboración de Iberia Express y la de todos los palmeros”.

El pasado 3 de abril (viernes), un avión de Iberia Express llegó a la Isla con 10 pasajeros a bordo a pesar de que los enlaces aéreos con el exterior, excepto dos con Tenerife Norte, estaban cancelados por la crisis sanitaria del coronavirus.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, apuntó esa jornada que esa misma mañana tuvieron conocimiento de esta situación y se pusieron en contacto vía telefónica con el viceconsejero de Transporte del Gobierno de Canarias”. Fue "una sorpresa para nosotros", dijo, "porque tanto el viceconsejero de Transporte la pasada semana como el mismo lunes el presidente del Gobierno, nos anunciaban el cierre del tráfico aéreo, solo manteniendo dos líneas diarias con Tenerife y por tanto estamos trabajando desde ya para que esto no se vuelva a repetir”, subrayó.

La decisión anunciada este martes, 7 de abril, de que "no habrá más vuelos Madrid-La Palma hasta que no pasemos la pandemia por el coronavirus ha sido un acuerdo tomado directamente entre la compañía aérea y el Cabildo de La Palma”.

“Hemos tenido que tomar la iniciativa para cancelar los vuelos ya que la semana pasada pudimos comprobar que la orden ministerial que habíamos pedido directamente desde La Palma no se cumplía”. Añade que “ahora hemos conseguido el compromiso de la compañía no solo para que no haya más vuelos de conexión entre la Isla y la Península", sino que también para que una vez "pase este confinamiento podamos recuperar el vuelo diario con Madrid”.

Lo que pasó la pasada semana no fue “una responsabilidad del Cabildo. Ahora hemos tomados esta iniciativa porque no se podía repetir” lo que ocurrió el pasado viernes, concluyó.