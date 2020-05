Los consejos de estudiantes de las universidades públicas canarias trasladan a Lorena Hernández sus preocupaciones “en estos complicados momentos”

La diputada del PP por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández Labrador, ha mantenido una reunión con representantes de los consejos de estudiantes de las dos universidades públicas de Canarias, y en la que también han participado miembros de NNGG (Nuevas Generaciones) Canarias, se indica en una nota de prensa del Partido Popular. Hernández Labrador ha señalado que durante el encuentro le han trasladado las preocupaciones a las que tienen que hacer frente la mayoría de los universitarios del Archipiélago en estos complicados momentos. Hernández Labrador sostiene que “ahora más que nunca debemos estar a su lado, escuchándolos y trabajando en iniciativas que les ayuden”. Al efecto, añade que “por eso me he comprometido a presentar una Proposición No de Ley con las reivindicaciones que me han trasladado”.

Durante la reunión, se apunta en la nota, “han trabajado en seis puntos que son los que más les preocupan a los universitarios canarios en estos momentos”. En relación a las becas del curso 2020/2021 se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se tenga en cuenta el expediente completo del alumnado, y no solo el último “ya que esta situación ha podido provocar, en algunos casos, una caída en el rendimiento académico”, señala la diputada del PP. En cuanto a los criterios económicos se ha valorado “la posibilidad de que se pueda incluir un anexo en el que se incorporen ERTE (Expedientes de Regulación Temopral de Empleo), ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), así como reducción de jornada laboral y salario, como consecuencia de la pandemia”. Agrega que “también se ha trabajado en la posibilidad de prorrogar el sexto pago de matrícula hasta julio, para así poder flexibilizar el pago, y que las familias puedan hacer frente”.

Hernández Labrador recuerda que para que se pueda pedir esta prórroga hay que estar al corriente de pago de los anteriores. Han pedido asimismo que se mantenga el pago único, a seis plazos e introducir un nuevo plazo de diez fraccionamientos, “de tal forma que las familias puedan elegir la forma más cómoda para hacer frente a la matrícula”, explica. En relación a las matrículas, los representantes han reivindicado que se iguale la matrícula de los títulos no presenciales al de los títulos presenciales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, “porque es profundamente injusto la diferencia entre una y otra”, asegura Hernández Labrador. Por otro lado, “son muchos los estudiantes que tienen sus materiales y ordenadores aún en las residencias universitarias, por lo que solicitan a la Consejería que los autorice para que puedan sacar sus cosas”. Piden ademasque se publique un documento modelo en el que los alumnos de las islas no capitalinas puedan autorizar a otra persona para que recoja sus objetos y se lo puedan enviar.

Por último, la diputada del PP mostrado su apoyo a los representantes de los consejos, y ha señalado que “solo trabajando juntos conseguiremos frenar las consecuencias de esta crisis”.