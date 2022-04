Franquis se compromete a crear una comisión con afectados por la nueva carretera de la costa

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha comunicado a los representantes de los agricultores y de las plataformas ciudadanas implicados en el trazado de la nueva carretera de la costa entre Tazacorte y Puerto Naos el compromiso de ejecutar esta vía con la menor afectación posible a los cultivos agrícolas y permitiendo recuperar la movilidad en el conjunto de la isla de La Palma, informa en nota de prensa el citado departamento regional. La nueva carretera de la costa es una obra declarada de emergencia por el Gobierno de España cuya financiación y ejecución corre a cargo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con la consejería regional del área.

“Hemos mantenida esta reunión de hoy con agricultores y ciudadanos para transmitirles la importancia de realizar esta vía. Lógicamente coinciden con nosotros en que es fundamental recuperar la normalidad y la movilidad de la isla de La Palma, la comunicación entre el norte y el sur porque beneficia a toda la isla”, declaró Franquis, “para eso hay que plantear una vía alternativa a las cinco que había antes de la erupción ya que es imposible que se puedan recuperar hasta dentro de dos o tres años, además, las vías actuales son de escasa capacidad; por tanto, se hace una imperiosa necesidad el llevar a cabo esta obra. Insisto, agricultores y vecinos comparten esa necesidad de que hay que comunicar el norte y el sur de la isla y por eso hemos venido a explicarles a fondo cuál es el proyecto de trazado”.

El consejero anunció la creación de una comisión técnica que permitirá realizar un seguimiento a la obra y al trazado de la carretera, con el objetivo de mantener una comunicación constante con los agricultores y las plataformas ciudadanas y poder analizar las diferentes propuestas que se han registrado: “Vamos a intentar que todos hablemos con la misma información técnica de esta carretera, que manejemos los datos concretos de este trazado, algo que podremos conseguir gracias a esta comisión técnica”.

Franquis también explicó que la construcción de la carretera a través de las coladas puede abrir la puerta a la recuperación de nuevas zonas de cultivo sobre las mismas. “El objetivo del Gobierno no es solo definir el trazado de la carretera de la costa, sino recuperar al máximo posible las hectáreas de cultivo agrícola perdidas debido a la erupción, que es también un objetivo que se persigue con este trazado. No olvidemos que no hablamos solamente de una carretera sino que se trata de crear un canal de infraestructuras que va a posibilitar impulsar, y mejorar incluso, los servicios de regadío, suministro eléctrico o telecomunicaciones de toda esa zona del Valle”.

Las obras, tal y como recordó Sebastián Franquis, “empezaron ayer con los trabajos previos que permitirán a los técnicos hacer catas para certificar que técnicamente se puede hacer el trazado inicialmente previsto, porque siempre hemos hablado de que no hay un trazado definitivo, puesto que una vez que vayamos pisando el terreno podemos encontrarnos con dificultades y habría que cambiar parte del trazado”.

En esta reunión celebrada hoy en Los Llanos de Aridane, el consejero Franquis aclaró a los colectivos de agricultores (plataneros en su mayoría) y de vecinos que el objetivo principal de la Consejería es recuperar la movilidad de la Isla, entre el norte y el sur, mediante una vía alternativa que no afectará a ninguna vivienda y se tratará “de afectar lo menos posible al terreno”.

“Es un trazado que se ha estudiado con los técnicos de los ayuntamientos, del Cabildo y, lógicamente, del Gobierno de Canarias desde hace más de tres meses”, afirmó Sebastián Franquis, “llevan estudiando, observando y analizando cada parte del trazado con el objetivo de afectar lo menos posible. En este caso, el trazado que consensuamos la semana pasada no va a afectar a ninguna vivienda y a los terrenos agrícolas, hemos intentado que sean los menos posible. Al final serán unas 3,2 hectáreas aunque nuestro objetivo, lógicamente, es que afecte a menos, si fuera posible”.

La carretera de la costa ha sido diseñada por los técnicos de la Consejería en colaboración con la sociedad pública Gestur, con el objetivo de dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos del Valle que es recuperar la conectividad por carretera entre el norte y el sur de la isla y evitar los recorridos de más de hora y media que son necesarios en la actualidad a causa del corte ocasionado por la colada volcánica. La nueva vía de la costa está diseñada para sustituir a cinco carreteras preexistentes que la colada sepultó interrumpiendo toda comunicación entre el norte y el sur. Esas cinco vías desaparecidas acumulaban una carga de tráfico de 20.000 vehículos diarios que ahora deberá absorber la nueva carretera de la costa.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero insular de Infraestructuras, Borja Perdomo, señaló que “no podemos hablar de recuperación si no tenemos comunicaciones, porque son clave para la reconstrucción de la Isla. Desde el Cabildo de La Palma creemos que esta infraestructura es necesaria y será definitiva”.

En esta misma reunión celebrada en Los Llanos, también acompañaron al consejero Sebastián Franquis el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el consejero insular de Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio, Gonzalo María Pascual, el alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal.