García Leal: “Si queremos una Canarias fuerte tenemos la obligación de terminar con la doble y triple insularidad”

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de su alcaldesa, Noelia García Leal, ha participado, este miércoles en el curso ‘Canarias, retos políticos de futuro’, de la Universidad de Verano de Maspalomas, informa el consistorio en nota de prensa.

Durante su intervención, García Leal ha señalado que “es fundamental que desde las administraciones se continúe trabajando para que Canarias adapte su oferta formativa a la demanda del tejido productivo del archipiélago. Debemos ampliar la formación profesional y universitaria con el objetivo de que cuando estos jóvenes terminen su formación puedan encontrar un puesto de trabajo, y que a la vez el tejido empresarial encuentre a gente competitiva para desempeñar las funciones que desee la empresa”.

Asimismo, la alcaldesa también ha vuelto a poner de manifiesto “la doble insularidad que viven las islas no capitalinas”, y ha recordado que, “si queremos una Canarias fuerte tenemos la obligación de terminar con la doble y triple insularidad”. Asimismo, ha señalado que “las familias de las islas no capitalinas tienen que asumir grandes costes en materia de vivienda, ropa, matrícula, libros, y/o viajes. Una situación que vuelve a poner de manifiesto que en el archipiélago hay canarios de primera, de segunda y hasta de tercera”. Concretamente, afirma García Leal, “La Palma atraviesa un momento difícil después de las duras consecuencias que nos ha dejado la pandemia, y posteriormente la erupción del volcán”. Ante esta situación, ha pedido que desde el Gobierno de Canarias “se den pasos firmes y se trabaje por una Formación Profesional a través de los Centros de Formación Profesional Integrados”, y ha recordado que “en Los Llanos de Aridane contamos con uno que aún no está terminado, y cuya puesta en marcha llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Estamos seguros de que su puesta en funcionamiento serviría para fijar población joven no solo en La Palma, sino también en el municipio”, manifiesta.

Por otro lado, la edil también ha puesto sobre la mesa “la importancia del mundo rural y la gestión eficaz de los recursos naturales en el archipiélago, y especialmente en La Palma”. En este aspecto, ha señalado que “es primordial que se pongan en marcha iniciativas que de verdad sean atractivas para que los jóvenes canarios quieran quedarse en el mundo rural a formar sus familias y vivir. Para ello debemos incentivar estos espacios con medidas fiscales que los hagan atractivos”. “Además, en estos momentos en La Palma tenemos la oportunidad, y ya se está trabajando en ello, de hacer posible un cultivo ecológico que nos siga posicionando como una isla sostenible y comprometida con el medio ambiente. Y es precisamente en esta línea en la que tenemos que seguir trabajando, en la apuesta por las energías verdes y renovables, para seguir siendo una isla ecológica y sostenible”.

Por último, la alcaldesa ha recordado que “los jóvenes son el presente y el futuro de Canarias. Por lo que es fundamental que desde las administraciones trabajemos con ellos para que puedan cumplir sus sueños”.