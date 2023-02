La diputada del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Lorena Hernández Labrador “ha lamentado las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en las que asegura que los damnificados que han perdido su primera vivienda aún no han recibido los 30.000 euros con los que se comprometió el Ejecutivo regional por un problema de gestión, y no por falta de dinero”, se indica en una nota de prensa del PP. “Unas palabras que dejan entrever que la erupción volcánica y los problemas de los damnificados parece que no son una prioridad para el Gobierno Regional”, señala.

Hernández Labrador exige al Gobierno de Canarias que “transfiera de manera urgente los 30.000 euros a los damnificados que han perdido su vivienda habitual”, se destaca en la nota. La diputada del PP también “lamenta las continuas contradicciones del Ejecutivo regional en relación a este tema”, y solicita que “se tomen en serio este asunto porque son muchas las familias que están esperando esta ayuda”.

Recuerda que el pasado 12 de marzo de 2022 el Ejecutivo autonómico anunció esta ayuda, “y se comprometieron a abonarla antes de terminar el año, pero lo cierto es que vamos a entrar en el tercer mes del año 2023 y aún no sabemos cuándo se hará efectiva. Una situación que nos preocupa mucho, porque un importante número de familias están pendientes de esta ayuda para continuar recomponiendo su vida”.

Además, la diputada muestra “su preocupación por las continuas contradicciones que hay por parte de los miembros del Gobierno de Canarias en torno a este asunto, que lo único que provoca es inseguridad en los propios damnificados”.

Por todo ello, pide al Ejecutivo autonómico “que se tome en serio este asunto, y gestione de manera rápida y eficiente, porque la erupción de La Palma debe ser una prioridad”.