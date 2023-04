Juan Ramón Felipe (CC): “La lista de obras prometidas y no cumplidas por Mariano Zapata y por Borja Perdomo es interminable”

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe, en una nota de prensa, señala que “la lista de obras prometidas y no cumplidas por Mariano Zapata (presidente del Cabildo) y por Borja Perdomo (vicepresidente) es interminable”. En la nota se apunta que el portavoz de CC “dedicó parte de su intervención en el último pleno a señalar, una por una, todas las infraestructuras anunciadas a lo largo de este mandato por el PP y el PSOE que se han quedado en nada”, se indica en una nota de prensa de CC. “Es una lista interminable de obras que no han sacado adelante, dejando sin invertir decenas de millones en la isla por su incapacidad para gestionar”, añade.

El Cabildo cerró 2022, se apunta en la nota, “dejando sin invertir 80 millones del presupuesto. Del apartado de obras y servicios dejaron sin ejecutar casi un 60%. Ese es el verdadero récord histórico del PP y el PSOE en el Gobierno del Cabildo. Sobra el dinero porque falta gestión”, indica Juan Ramón Felipe.

“Y eso a pesar de que, tras el volcán, han aprovechado para sacar gran parte de los contratos de obras y servicios por el proceso de emergencia, es decir, adjudicación a dedo, sin concursos ni licitaciones y, ni así, han podido ejecutar ni la mitad del presupuesto para inversiones”, agrega el portavoz nacionalista.

“La baja ejecución presupuestaria ha sido la tónica durante toda la legislatura: en 2021 se dejaron sin ejecutar 64,5 millones y en 2020 fueron 60,5 millones”, se asevera en la nota. “No podemos hablar de un problema coyuntural sino estructural por un estilo poco eficiente de gestionar”, subraya Felipe.

“Esos millones que se han dejado de ejecutar es dinero que no llega a la calle, que no llega a las personas ni a las familias, que no llega a las empresas ni a los autónomos y que no crea puestos de trabajo”, añade.

Entre las obras “profusamente anunciadas”, se apunta en la nota, “están las de la LP-3 a la salida del Túnel Viejo de la Cumbre, las de mejora de la LP-4 de subida al Roque de Los Muchachos, la estación de guaguas de Santa Cruz de La Palma, el Parque Científico Tecnológico de Breña Baja, el balneario de la Fuente Santa, la Residencia Centro de Alzheimer de La Palma, el Nuevo Hospital de los Dolores o el Centro Recreativo de Mendo, el paseo litoral de Tazacorte y las Piscinas del Puerto, por citar solo algunas”.

“La Palma lo que necesita son obras que empujen, que ejerzan de motor, de tractor que anime la economía; que creen empleo y riqueza y que saquen a la Isla lejos del estancamiento de estos últimos años. Porque mientras otras islas, otros territorios han progresado, aquí nos hemos instalado en el gimoteo y en la complacencia del ‘todo va bien’. Ese no es el camino acertado, y así nos ha ido. Hemos echado en falta liderazgo del Cabildo para trabajar por La Palma porque quienes lo gobiernan han preferido el besamanos y aferrarse al sillón”, concluye.