Juan Ramón Felipe (CC): “El Cabildo de La Palma se ha dejado 23 millones sin gastar en carreteras en dos años”

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que “el Cabildo de La Palma se dejó sin gastar el año pasado casi la mitad del dinero que tenía en su presupuesto para obras en las carreteras de la Isla”. Esto supone que de “los 17,3 millones de euros que tenía para este fin solo se ejecutaron 9 millones”, asegura.

“Si sumamos lo que no se invirtió en 2020 y lo que no se invirtió en 2021, estamos hablando de que en dos años hay 23 millones de euros que no se han gastado en mejorar nuestras carreteras y que no han llegado a la economía de la Isla”, indica Juan Ramón Felipe, portavoz del grupo de CC en la primera Corporación.

“Es un dato que el presidente Mariano Hernández se olvida de dar en sus ruedas de prensa, entretenido como está en darse palmadas en la espalda por lo bien que lo está haciendo”, añade. “Pero a estas alturas, después de 3 años gobernando, no se puede hacer peor”.

El portavoz de CC “lamenta” que al grupo de Gobierno “no le entre en la cabeza que cada euro que se queda en los cajones del Cabildo por falta de ejecución es un euro que no llega a las empresas de la Isla para generar economía y empleo”.

“Se excusan una y otra vez en problemas técnicos”, señala. “Qué casualidad que para las excusas siempre son rápidos”, agrega.

El portavoz de CC apunta que “la erupción del volcán pudo afectar de manera directa o indirecta a la contratación de obras, pero la realidad es que cuando se produjo la erupción, a finales de septiembre, la mayoría de los trabajos tendrían que haber estado ya contratados, en marcha o directamente finalizados”.

El año anterior, en 2020, se indica en la nota, “sin volcán de por medio, el grupo de Gobierno metió en el presupuesto un gran número de obras para carreteras que luego no se ejecutaron, ya que solo se gastaron el 30% de los 21 millones que presupuestaron”.

“Para que no les pasara lo mismo, en el presupuesto de 2021 metieron muchas menos obras y, además, rebajaron el presupuesto a 17,3 millones, y, aún así, el Cabildo solo fue capaz de gastar la mitad”, concluye.